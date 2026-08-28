Organiza la UAT el Foro de Innovación y Emprendimiento 2026 para impulsar el talento universitario

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevará a cabo el Foro de Innovación y Emprendimiento 2026, una iniciativa que busca impulsar el talento de sus estudiantes, fortalecer la cultura emprendedora y articular el trabajo de las y los jóvenes con el sector empresarial e industrial de la región.

Como parte central de esta magna jornada, la máxima casa de estudios convoca al alumnado de las facultades y unidades académicas de la zona centro a postular sus iniciativas para formar parte de la Zona de Innovación y Networking.

Este espacio de exhibición y vinculación fue diseñado por la UAT con el objetivo de brindar un entorno para que los universitarios presenten sus proyectos de innovación, prototipos y modelos de negocio ante empresarios, inversionistas y especialistas del ecosistema regional.

Organizado a través de la Secretaría de Vinculación y el Centro de Innovación y Transferencia del Conocimiento (CINOTAM), el evento se desarrollará el próximo 8 de septiembre, en el Gimnasio Multidisciplinario de Victoria, de 9:00 a 16:00 horas.

Para esta jornada, la UAT ha preparado un programa integral que incluye conferencias magistrales, paneles de discusión, talleres prácticos, dinámicas de networking y áreas de exposición orientadas a consolidar la relación entre la Universidad y el sector productivo.

La convocatoria está disponible a través de la página oficial en Facebook de la Secretaría de Vinculación de la UAT y del CINOTAM.

Los interesados deben completar el formulario de registro de proyectos (https://forms.cloud.microsoft/r/mdeWhkY7Baa), mientras que los asistentes generales podrán inscribirse en el enlace de registro al foro (https://forms.cloud.microsoft/r/Xsns184VQx). La convocatoria cierra el 2 de septiembre.

Esta iniciativa está dirigida a estudiantes de la UAT que participen de manera individual o en equipo con proyectos en proceso de desarrollo, emprendimientos en etapa inicial o soluciones tecnológicas y de negocio.

Se priorizarán propuestas que destaquen por su originalidad, viabilidad de crecimiento, claridad y capacidad para generar un impacto positivo en los ámbitos social, económico, tecnológico o ambiental.

La Universidad otorgará premios e incentivos a quienes obtengan las mejores evaluaciones. Asimismo, los equipos seleccionados contarán con un estand de exhibición, promoción institucional en medios universitarios, kit promocional, constancia de participación y la oportunidad de establecer alianzas estratégicas con actores clave del sector empresarial.