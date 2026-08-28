Presidente del Congreso de Tamaulipas afirma que Cabeza de Vaca “es un prófugo de la justicia” y solo busca victimizarse

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria, Tamaulipas. — El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, afirmó que Francisco Javier García Cabeza de Vaca es un prófugo de la justicia, a quien retó que venga a México a enfrentar las órdenes de aprehensión, que afirmó, existen en su contra.

“Hay órdenes de aprehensión y es un prófugo de la justicia por el simple hecho que no ha venido aquí a México a tomar cartas, a presentarse, a demostrar su inocencia ante la justicia mexicana. Y si no has venido y no te defiendes, pues bueno, eres un prófugo de la justicia, aunque le duela y aunque no lo quiera aceptar”, expresó Prieto.

El legislador morenista rechazó que el ex gobernador sea un perseguido político.

“No, a un delincuente no hay forma que sea un perseguido político. Los hechos ahí están, los probables delitos ahí están, que no han querido comprobar su inocencia y no puedes decir que es un perseguido político cuando las acciones que él hizo como gobernador generaron estos presuntos delitos”, agregó.

Señaló que García Cabeza de Vaca solo recurre a la victimización desde fuera del país para defenderse públicamente.

“Siempre quiere victimizarse desde otro país, diciendo mentiras y queriendo repetirlas hasta que les crean que sea verdad, cuando sabemos que los delitos a los cuales se han presentado, como la venta del departamento, que no tiene sentido los montos en los que se manejan, resulta que todo está prefabricado”, afirmó.

Prieto aseguró que las acusaciones a las que hizo referencia están vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero relacionadas con una operación inmobiliaria.

“Se le acusa de lavado de dinero, se le acusa de operación con recursos de procedencia ilícita por la compra-venta de un departamento. El departamento lo compró a 14 millones de pesos y lo vendió meses después a un contratista de él por 43 millones de pesos”, afirmó.

Y agregó: “Eso no es plusvalía, eso es lavado de dinero. No puede ser un incremento tan alto en cuestión de meses y por ende ahí está. Si él dice que todo está bajo regla, pues que venga y lo compruebe. Sin embargo, ahí para la justicia mexicana hay un delito y pues bueno, hay que las instituciones correspondientes lleguen a la sentencia”.

-¿Y en caso de que regrese a México?

“Sin duda alguna, tiene orden de aprehensión. Va a ser detenido”, respondió.

Cuestionó también que el exgobernador pretenda impulsar aspiraciones políticas desde Estados Unidos mientras mantiene asuntos jurídicos pendientes en México.

“Lo acaba de decir la presidenta Claudia Sheinbaum, es muy difícil arrancar una candidatura, supuesta candidatura desde otro país, cuando puedes pisar México y obviamente primero que venga a arreglar sus asuntos, que es algo que constantemente, pues ahora es que lo retamos a que venga a arreglar sus asuntos jurídicos”, afirmó.

El legislador exigió además que García Cabeza de Vaca explique observaciones relacionadas con recursos públicos de su administración y planteó cuestionamientos sobre la situación de la ciudadanía estadounidense del exmandatario.