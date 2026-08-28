Visita y atiende Lalo Gattás a vecinos de la colonia Simón Torres

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Para conocer de primera mano la necesidad real de sus habitantes, el presidente municipal de Victoria Lalo Gattás encabezó un recorrido más casa por casa en la colonia Simón Torres y sectores aledaños, a través del programa “Tu voz Transforma”.

Acompañado de su equipo de colaboradores, el alcalde caminó calle por calle con el propósito de escuchar directamente a las familias victorenses y dar solución inmediata a peticiones relacionadas con servicios públicos y rehabilitación de calles.

Durante el diálogo con vecinos, Lalo Gattás anunció también la próxima inauguración de la segunda línea del acueducto, obra que en 2027 dará solución definitiva a la demanda de agua potable por red doméstica en distintos sectores de la capital.

“Venimos a que nos digan de frente qué hace falta. Con ‘Tu voz Transforma’ estamos tocando puertas, escuchando y resolviendo. Y con la segunda línea del acueducto vamos a garantizar agua para las próximas décadas”, expresó el alcalde durante el recorrido.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Victoria refrenda su compromiso de mantener un gobierno cercano, que atiende de forma directa y que trabaja en soluciones de fondo para mejorar la calidad de vida de las y los victorenses.