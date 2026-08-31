Arranca Américo ciclo escolar 2026-2027 con apoyos por más de 354 mdp para estudiantes

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Soto la Marina, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya inauguró la escuela primaria “Capitán de Navío Blas Godínez Brito” y puso en marcha el ciclo escolar 2026-2027, en el que se entregan paquetes de uniformes, mochilas y útiles escolares con una inversión de más de 354 millones de pesos, en beneficio de 606 mil 702 alumnas y alumnos de educación básica en Tamaulipas.

Acompañado por el almirante Ramiro Lobato Camacho, comandante de la Primera Región Naval, en representación del secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, el gobernador destacó que, más importante que las cifras o las cantidades, lo más valioso es que estos apoyos se traduzcan en un beneficio para las personas.

“Que todo alumno que sigue progresando en su formación tenga la certeza de que cuenta con un pupitre, que cuenta con un salón de clases y que cuenta con un maestro ante grupo, para poder seguir estudiando y formándose en los retos de esta aventura que va a ser su vida y con la que van a estar contando con la educación y el conocimiento que tengan a través de ella”, dijo.

Agregó que, con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se tienen ahora las becas Rita Cetina para todos los alumnos de educación primaria y que puedan tener más seguridad de la ayuda a sus hogares, que permanezcan en las aulas y tengan una adecuada formación para los grandes retos que enfrentarán en su vida.

“Que estén ustedes con esa visión de futuro de estos gobiernos humanistas que ven y hacen sentir la presencia del gobierno, de sus instituciones en nuestra gente”, expresó.

Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, expuso que el ciclo escolar 2026-2027 inicia en Tamaulipas con más de 606 mil 702 alumnas y alumnos, 33 mil 900 maestras y maestros y 6 mil 411 escuelas de educación básica.

Indicó que, gracias a la visión del gobernador Américo Villarreal, hoy se entregan 500 mil paquetes de útiles escolares en los 43 municipios, con una inversión de 254 millones de pesos, y 71 mil 9 paquetes de uniformes escolares, con tenis y mochilas, en 31 municipios, con una inversión de 100 millones de pesos.

Mencionó que en las primarias de Tamaulipas se han distribuido 3 millones 817 mil 331 libros de texto gratuitos y, con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se destinan 859 millones de pesos para las becas Rita Cetina; 600 millones de pesos para becas Benito Juárez de educación media superior y 127 millones de pesos en becas para estudiantes universitarios.

“A ello se suma el programa La Escuela es Nuestra, con 450 millones de pesos. Señor gobernador: son más de 2 mil millones de pesos los que usted y la presidenta han destinado al futuro de nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes”, puntualizó.

Por su parte, el almirante Ramiro Lobato Camacho, comandante de la Primera Región Naval, a nombre de la Secretaría de Marina, agradeció al gobernador Américo Villarreal por su disposición, compromiso y respaldo para hacer posible la entrega de esta escuela que representa, dijo, la voluntad de sumar esfuerzos en favor de la educación y del futuro de las nuevas generaciones.

“Señor gobernador, esta acción demuestra que cuando las instituciones trabajan de manera coordinada, los resultados se traducen en mejores oportunidades para nuestros niños y niñas”, mencionó.

La bienvenida al evento estuvo a cargo de Glynnis Georgina Jiménez Vázquez, presidenta municipal de Soto la Marina, quien reconoció el respaldo que brinda el gobernador del Estado a la educación.

“Estos apoyos representan mucho más que una entrega, representan tranquilidad para las familias, igualdad de oportunidades para nuestros estudiantes y la certeza de que ningún niño o joven debe quedarse atrás por falta de herramientas para estudiar”, expresó.

La alumna de quinto grado Leah Guadalupe Hernández Rodríguez expresó, a nombre de sus compañeros, su beneplácito por recibir estas nuevas instalaciones: “Para nosotros no es solamente un edificio o unos salones nuevos, es un espacio donde vamos a aprender, convivir, hacer amigos y cumplir muchas de nuestras metas”, mencionó.