Con obras, bienestar y desarrollo se refleja la transformación en Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A dos años del inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Tamaulipas está presente en las cuentas de México, pero el avance más sustantivo es que las y los tamaulipecos perciben la transformación, los beneficios llegan a la población y el desarrollo es cada vez más patente, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Lo que a veces decimos en cifras, decimos en proyectos, a veces decimos en planes, lo tiene que ver y lo tiene que vivir la ciudadanía en su actividad diaria, en su actividad doméstica y percibir que se dan estos pequeños cambios a veces, o significativos, dependiendo el sitio y la oportunidad en lo particular, pero que vamos caminando y que yo creo que en estos grandes gobiernos de la transformación cada vez son más patentes entre nuestra población”, expresó el gobernador.

A unos días de que la presidenta de México dé a conocer su Segundo Informe de Gobierno al pueblo de México, el gobernador de Tamaulipas se refirió a la página propia que tiene nuestro estado que incluye trenes, puentes, carreteras, puertos, agua, hospitales, preparatorias, energía y vivienda.

Durante el programa “Diálogos con Américo”, este domingo Américo Villarreal indicó que se está a la espera de la agenda para definir el día que la presidenta estará en Tamaulipas como parte de su recorrido por las 32 entidades para presentar su informe.

“Va a ser una semana muy importante para México, la doctora Claudia Sheinbaum nos va a dar su segundo informe en el transcurso de esta semana, un gobierno humanista con un gobierno centrado en el quehacer de la gente que tiene prisa porque lleguen cada vez mejores propuestas y oportunidades a todos los ciudadanos que vamos a hacer constancia de estas situaciones o informe”, dijo.

Agregó que Tamaulipas ha recibido una inversión sin precedente en infraestructura y gracias a la privilegiada geolocalización, las grandes oportunidades y la riqueza de sus recursos naturales, se han emprendido grandes proyectos y acciones que han aterrizado y benefician ya a la población, aunado a los apoyos de los Programas para el Bienestar que representan una derrama de más de 24,500 millones de pesos al año en beneficio de más de un millón de tamaulipecos.

“Hay veces que a lo mejor los gobernantes o los políticos hablamos de grandes cifras, hablamos de grandes impactos, de números grandes y que es la forma de percibirlo; no, la verdad es que como nos ha indicado la presidenta y seguramente lo va a hacer en este su segundo informe, es que el beneficio lo debe de recibir la persona, que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera, que todos gocemos de los derechos humanos que ya han quedado consagrados dentro de nuestro marco constitucional”, mencionó.

Recordó que hace dos semanas, la presidenta inauguró en Tamaulipas dos nuevas unidades hospitalarias en la zona sur que la población demandaba, pero el compromiso no termina, pues se están habilitando y construyendo más y proyectando más para poder seguir solventando esta situación de atención a la salud, no solo en Tamaulipas sino también a nivel nacional.

El mandatario tamaulipeco se refirió de manera especial al evento realizado el pasado viernes en Tampico, en donde se dio a conocer que, por tercer año consecutivo, el trabajo que se da a través de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, en coordinación con el Patrimonio de la Beneficencia Pública y el DIF estatal, se logró el primer lugar nacional en gestión de apoyos a nuestra población.

También mencionó que, en materia de salud, Tamaulipas sigue siendo la única entidad a nivel nacional que no ha tenido casos de sarampión durante 2026 y, a la fecha, solamente se han registrado 40 casos de dengue.

“Es un trabajo que no aparece por varita mágica, es un trabajo de años o de meses de organización, de atención, de procesos para implementarlo y estar haciendo cada vez en mejores condiciones las labores que son encaminadas a gobiernos federales o estatales para dar ese tipo de protección a nuestra población”, resaltó.

En materia de seguridad, expresó, atendiendo la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum y la coordinación institucional desde la Mesa de Paz, Tamaulipas ha logrado los mejores indicadores, logrando una reducción de hasta 87 por ciento en el caso de los homicidios dolosos y logrando que ciudades como Nuevo Laredo y la zona conurbada de Tampico y Madero figuren entre las ciudades más seguras del país.

“Sí ha habido un cambio y yo creo que lo apreciamos porque a través de nuestra frontera cada vez vienen más en las temporadas de vacaciones de Semana Santa o de diciembre nuestros Héroes Paisanos, que ahora pasan por nuestra frontera para reintegrarse a los estados del centro y sur y el incremento sustantivo que hemos tenido en los visitantes turistas, porque perciben un ambiente de seguridad, de vigilancia y atención a este hecho”, mencionó.

Para finalizar la emisión dominical a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, el gobernador aseguró que con el gran conocimiento que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum sobre nuestro estado y los proyectos, propuestas y argumentos sostenibles y sustentables que se le presenten, seguramente Tamaulipas seguirá teniendo grandes oportunidades de inversión que sean en beneficio de toda esta cadena de oportunidades que se traducen en una mejor calidad de vida y oportunidad de bienestar a nuestras familias.