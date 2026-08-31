Higinio Martínez llega a la presidencia del Senado; Morena cierra filas en torno a él

31 agosto, 2026
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AGENCIAS

El senador Higinio Martínez Miranda será el nuevo presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República a partir de este martes 1 de septiembre, tras recibir el respaldo de consenso de sus compañeros legisladores en el marco de la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena, que se llevó a cabo a puerta cerrada.

La elección del mexiquense quedó despejada luego de que los senadores Óscar Cantón Zetina y Manuel Huerta Ladrón de Guevara declinaron sus aspiraciones y decidieron cerrar filas en torno al expresidente municipal de Texcoco.

Higinio Martínez asumió el compromiso de ejercer la presidencia con apego estricto al marco legal y ofreció garantizar un trato equitativo tanto a los integrantes de Morena como a las fuerzas de oposición.

“Trabajaré con apego a la Constitución, a la Ley Orgánica y al reglamento, es lo que tiene que hacer el presidente del Senado”, afirmó.

El nuevo presidente de la Mesa Directiva aseguró que su actuación estará marcada por el respeto a las reglas parlamentarias y que dará el mismo trato a todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta.

31 agosto, 2026
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