Participa Lalo Gattás en la gran cabalgata de la Unidad por calles de Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Junto a cientos de mujeres y hombres de a caballo de todo Tamaulipas, el alcalde de Victoria Lalo Gattás acompañó al gobernador Américo Villarreal Anaya en la Cabalgata de la Unidad.

Con las banderas de México y Tamaulipas como estandarte, se realizó el recorrido de 27 kilómetros por calles de la Capital. En la cabalgata participaron alcaldes, diputados federales, diputados locales, senadores y representantes de la clase política de la entidad.

Durante el trayecto, los jinetes manifestaron su respaldo y apoyo con banderas a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Hoy Tamaulipas cabalgó unido. Fue una muestra de orgullo, de tradición y de respaldo a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. En Victoria estamos con la 4T y con el gobernador Américo Villarreal”, expresó Lalo Gattás.

Con la participación del alcalde de Victoria, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la unidad, las tradiciones tamaulipecas y el trabajo coordinado con los gobiernos estatal y federal.