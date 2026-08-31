Tamaulipas cabalga unido por la soberanía y la transformación de México

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Luego de las asambleas celebradas en los 43 municipios de la entidad, atendiendo la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Tamaulipas reafirmó su respaldo a la defensa de la soberanía nacional y al movimiento de transformación con la Cabalgata de la Unidad, encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Más de 2 mil 100 cabalgantes provenientes de todas las regiones del estado recorrieron las principales vialidades de Ciudad Victoria en una demostración de unidad, organización y fortaleza popular.

En esta celebración participaron las y los alcaldes de los 43 municipios, senadores de la República, diputadas y diputados federales y locales, integrantes del gabinete estatal, representantes de los sectores productivos y familias tamaulipecas.

La presencia de representantes populares de todo el territorio estatal confirmó que Tamaulipas se encuentra unido en torno a las grandes causas de México: la defensa de la soberanía, la libertad del pueblo para decidir su propio destino y la continuidad de la transformación nacional.

Durante su mensaje en el Polyforum, el gobernador Américo Villarreal hizo un llamado a fortalecer la unidad y a seguir trabajando en estos gobiernos humanistas por la grandeza de Tamaulipas y de México.

“Como nos lo ha convocado la gran presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que privilegiemos la unidad, que sigamos trabajando por esta gran nación y por este gran estado, que tengamos presentes, el gozo que significa ser mexicanos y mexicanas y que bajo los colores de nuestra bandera, que significan el verde, soberanía; el blanco, libertad y el rojo, independencia podamos seguir trabajando en unidad para la grandeza de nuestra patria”, expresó.

El gobernador hizo un reconocimiento a las y los cabalgantes, a alcaldes y alcaldesas, legisladores, asociaciones de charros y a quienes llegaron también de otros estados para participar en un evento que fortalece la identidad y privilegia la unidad.

La cabalgata, organizada con la colaboración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, fue también un encuentro con las raíces, las tradiciones y la identidad de un pueblo que reconoce en su historia la fuerza necesaria para seguir avanzando.

A lo largo del recorrido, las y los participantes expresaron su respaldo al proyecto de nación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobierno humanista de Américo Villarreal Anaya, que en Tamaulipas mantiene firmes los principios y las causas del movimiento transformador.

La jornada representó la culminación de las asambleas realizadas en los 43 municipios, espacios de participación y conciencia colectiva en los que el pueblo tamaulipeco se pronunció por la unidad nacional, la defensa de México y la continuidad de un proceso histórico que ha colocado el bienestar y la justicia social en el centro de la vida pública.

Durante el recorrido, el gobernador inauguró la prolongación del bulevar José López Portillo, una obra que fortalece la conectividad y la movilidad en Ciudad Victoria, demostrando que la transformación también se expresa en acciones y resultados que mejoran la vida de las familias.

La Cabalgata de la Unidad concluyó con un encuentro de convivencia en el Polyforum “Dr. Rodolfo Torre Cantú”, donde se reafirmó que el movimiento de transformación está presente en cada región de Tamaulipas y se fortalece con la participación de su gente.

Con esta multitudinaria celebración, Tamaulipas dejó constancia de que es un pueblo consciente, organizado y comprometido con la defensa de la patria; un estado que acompaña a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que, bajo el liderazgo de Américo Villarreal Anaya, seguirá contribuyendo con unidad y convicción al segundo piso de la transformación de México.