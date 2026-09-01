Corre Premier se alista para el debut contra Mineros

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El equipo Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que milita en la Liga Premier, lleva a cabo su trabajo semanal previo a su debut, cuando reciba este sábado 5 de septiembre al conjunto de Mineros de Fresnillo, a las 10:00 de la mañana en el estadio Marte R. Gómez de la capital tamaulipeca.

En dicho encuentro correspondiente a la jornada número 2 de la Temporada 2026-2027, se espera que el equipo filial universitario inicie con una victoria, que le permita cristalizar el arduo trabajo hecho durante la pretemporada.

Por su parte el técnico azulnaranja, el victorense Jorge Alberto Urbina, en entrevista en cuanto al inicio del torneo destacó que, “los muchachos están ávidos de que inicie el torneo, la verdad el formato se modificó con ese tema de los filiales, pero al final de cuentas nosotros nos tenemos que adaptar a ese tipo de situaciones que tienen como regla la liga”.

Respecto a los objetivos que se han fijado explicó que “el objetivo primordial es la parte competitiva de los jugadores, buscar que estén la mayor cantidad de jugadores en el primer equipo y que puedan competir de la mejor manera. Hemos tenido una comunicación con el profe Gabriel Pereyra muy abierta, muy cercana, visualizar de qué manera podemos ayudar a esos jugadores que él pueda requerir en un cierto momento del torneo”.

Reiteró lo siguiente: “El objetivo está claro, creo que llegaron jugadores con un perfil que se buscaba para el modelo que nosotros pretendemos. La pretemporada nos ha servido mucho para trabajar algunas conductas, comportamientos dentro de esta idea, dentro del modelo de este equipo y creo que se han acoplado muy bien con esa base que se quedó de jugadores de TDP que ascendieron, más los jugadores que llegaron. Creo que los partidos de preparación que hemos tenido pues ha sido una pretemporada muy buena para nosotros, que la tenemos que reafirmar el día sábado acá.

Sobre la parte mental del plantel, el técnico universitario mencionó: “Quiero un equipo propositivo, con una actitud que sea muy intensa, que al final es parte de la demanda que está en el primer equipo. Y nosotros nos estamos alineando a esa demanda que requiere el jugar en la Liga de Expansión, y creo que los jugadores lo han asimilado muy bien”.

Destacó la gran pretemporada que sostuvieron, ya que en estos tres meses previos en los que se prepararon, registraron interesantes duelos amistosos, pues manifestó que “también nos ha servido mucho las prácticas que hemos tenido con el primer equipo, tuvimos preparación con Chivas, con el equipo suplente, con Santiago, con Expansión, con TDP y creo que todo eso nos ha ayudado a detectar en dónde tenemos que mejorar”.