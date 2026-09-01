Entre aplausos y llamados a la austeridad, así fue el Segundo Informe de Sheinbaum

AGENCIAS

CDMX.- En el Patio Central de Palacio Nacional, entre aplausos, rostros conocidos y algunas ausencias que no pasaron inadvertidas, Claudia Sheinbaum Pardo rindió su Segundo Informe de Gobierno.

Durante una hora con seis minutos, la Presidenta habló de seguridad, economía, programas sociales y de la relación con Estados Unidos, pero también dejó mensajes políticos en medio de un escenario marcado por las controversias que han alcanzado a figuras cercanas a la llamada Cuarta Transformación.

Más de 300 invitados arropaban a la Mandataria federal. En las primeras filas se encontraban integrantes de su gabinete, legisladores, ministros de la Suprema Corte, empresarios y gobernadores.

También estuvo su madre, Annie Pardo, y llamó la atención la presencia de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en medio de la polémica generada por audios difundidos recientemente sobre presuntas gestiones relacionadas con su visa estadounidense.

El ambiente fue de respaldo, incluido el del empresario Carlos Slim, quién se encontraba en tercera fila junto con otros hombres y mujeres de negocios.

Varias veces el discurso de Sheinbaum fue interrumpido por aplausos, particularmente cuando presumió la reducción de los homicidios dolosos, que ubicó en 51% desde el inicio de su administración, y cuando habló de la defensa de la soberanía frente a Estados Unidos.

Pero el mensaje también tuvo una lectura política. En un momento en que el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, enfrenta señalamientos, y después del retiro de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum llamó a los integrantes de su movimiento a mantener la unidad, esto sin mencionar los casos recientes.

“Que nadie se equivoque, aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos, lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad”, afirmó.

Sheinbaum hace un llamado a la humildad y destaca avances

La Presidenta también dedicó parte de su intervención a marcar distancia de los excesos del pasado y llamó a los servidores públicos a conducirse con sencillez y humildad.

Aseguró que durante su gobierno no se han adquirido vehículos de lujo ni destinado recursos públicos a gastos innecesarios.

En seguridad, reconoció el trabajo de las instituciones involucradas y destacó detenciones, decomisos y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos.

Sin embargo, llamó la atención que no mencionara directamente a la fiscal general de la República, mientras que sí destacó que el Poder Judicial “ha cambiado” y que sus transformaciones ya se notan.

Al cierre, Sheinbaum reconoció a integrantes de su gabinete y a los gobernadores presentes. Entre las ausencias destacó la de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, también envuelta en polémicas recientes por lo agentes de la CIA.

Pero sí resaltó la presencia de la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, quién a penas una semana tomó el cargo tras el regreso de Rocha y su nueva licencia.

No estuvieron los hijos del expresidente López Obrador ni su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

El segundo informe transcurrió así, entre aplausos, mensajes de unidad, llamados a la sencillez y una presidenta que buscó mostrar que, pese a las controversias que rodean a algunos integrantes de su movimiento, el proyecto de la Cuarta Transformación mantiene el rumbo.