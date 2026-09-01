Entregan equipo de protección a combatientes del municipio de Llera

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Llera, Tamaulipas.- Con el compromiso de salvaguardar el patrimonio natural del estado y proteger la vida de quienes trabajan en la conservación de los bosques y selvas, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, realizó la entrega de Equipo de Protección Personal (EPP) y herramientas especializadas a la Brigada Rural de Manejo del Fuego del ejido Dos de Octubre, en el municipio de Llera.

En representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, acudió la directora de Fomento Forestal, Celene Ramírez García, quien destacó la importancia de fortalecer las capacidades de las brigadas comunitarias que participan en las labores de prevención y atención de incendios forestales.

La entrega de estos equipos permitirá a las y los combatientes comunitarios contar con los insumos necesarios para desarrollar sus actividades con mayor seguridad ante posibles contingencias, reforzando las acciones de prevención y respuesta para reducir los impactos de los incendios en los ecosistemas de la región centro de Tamaulipas.

“Las brigadas rurales representan un componente fundamental de la estrategia estatal de manejo del fuego. Al estar integradas por habitantes de las propias comunidades, las y los brigadistas se convierten en los primeros respondientes ante cualquier conato de incendio, aportando su conocimiento del territorio, las condiciones de la zona y las características de la vegetación”, destacó la directora de Fomento Forestal.

Proteger a quienes nos protegen es una prioridad. Los incendios forestales no solo provocan daños en la vegetación y destruyen hábitats de fauna silvestre; también pueden representar un grave riesgo para las comunidades y para quienes participan directamente en su combate. Por ello, contar con el equipo y la indumentaria adecuada es indispensable para que los brigadistas realicen sus labores de manera segura y puedan regresar a salvo con sus familias.

El Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, refrenda su compromiso con la protección de los recursos naturales y con el fortalecimiento de las capacidades de quienes participan en la prevención y combate de incendios forestales.

Asimismo, el Gobierno de Tamaulipas reiteró que el manejo responsable del fuego es una tarea compartida entre autoridades y sociedad, por lo que se hace un llamado a productores agrícolas y ganaderos, así como a visitantes de las zonas rurales y forestales, a evitar prácticas que puedan provocar incendios y a utilizar el fuego de manera responsable.

Finalmente, se exhorta a la ciudadanía a mantenerse atenta y, en caso de detectar humo o un incendio en zonas naturales, reportarlo de inmediato al número de emergencias 911, proporcionando la ubicación o referencias que permitan a las autoridades atender oportunamente la situación.