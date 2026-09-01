La UAT logra producción científica histórica con más de 80 libros editados

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) incrementó de forma histórica su producción científica y de divulgación académica, alcanzando en el presente año más de 80 libros editados en diversas áreas del conocimiento.

La encargada del despacho de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT, Dra. Evelia Reséndiz Balderas, informó que desde el inicio de la gestión del rector Dámaso Anaya Alvarado se ha reforzado el trabajo institucional para aumentar las publicaciones propias y en coordinación con diferentes casas editoriales.

Al detallar el impacto de este impulso, la funcionaria universitaria describió la evolución de la producción editorial en los últimos años: en 2024, se publicaron 19 libros en coedición con la Editorial Fontamara y dos con Sello UAT; en 2025, la cifra ascendió a 38 libros en coedición y 5 con Sello UAT; mientras que en este año se han publicado 5 libros en coedición y 12 con Sello UAT.

Reséndiz Balderas señaló que actualmente se encuentran en proceso 24 libros en coedición y un libro más con Sello UAT, lo que da un gran total de 81 publicaciones especializadas, las cuales se pueden consultar de manera abierta en la plataforma web Libros UAT.

Además del éxito editorial, la funcionaria subrayó que se han redoblado los esfuerzos en la producción de revistas académicas. En este rubro, la UAT cuenta con 13 revistas en total, de las cuales siete están dedicadas a la investigación y seis corresponden a la divulgación.

De las publicaciones de investigación, enfatizó que cinco ya fueron certificadas por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), un logro que aumenta el prestigio académico de la Universidad a nivel nacional.

Finalmente, puntualizó que, gracias al apoyo del rector Dámaso Anaya Alvarado, la UAT plantea continuar con la generación de publicaciones que ayuden a difundir el conocimiento derivado de los importantes proyectos de investigación que desarrollan los especialistas de la máxima casa de estudios en el estado.