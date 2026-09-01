Putin, Trump y Xi Jinping podrían celebrar cumbre tripartita; reunión sería en noviembre en el marco de la APEC, según el Kremlin

AGENCIAS

Moscú.- Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, podrían celebrar en noviembre una cumbre tripartita en el marco de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), informó este martes el Kremlin.

“Ese tema se abordó”, dijo el asesor de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov, a la televisión pública.

Precisó que Putin habló de ese tema con Xi, el anfitrión de la futura cita, en una reunión en Kirguistán, donde ambos asistieron a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

Según el diplomático, Xi mencionó que Trump “con toda probabilidad” asistiría a la cumbre del APEC y que Putin también había sido invitado.

“Si las cosas salen según lo previsto, podría organizarse una reunión a tres bandas” o, como mínimo, “se celebrarían reuniones con cada uno de ellos”, señaló el asesor presidencial.