Reportan apagones por tercer día consecutivo al norte de Mérida; 11 colonias resultan afectadas

AGENCIAS

Mérida, Yucatán.- Este martes por la noche otro apagón en colonias del norte de Mérida. A 48 y 24 horas de otros apagones ocurridos en Yucatán (domingo y lunes) algunas colonias quedaron a obscuras.

Usuarios de redes sociales reportaron falta de energía en colonias, como Montebello, colonia México, México Norte, San Antonio Cinta, Emiliano Zapata Norte y Montealbán, San Antonio Cucul, Sol Campestre, Las Américas, Colonia Maya, Francisco de Montejo y Altabrisa.

La madrugada de este martes, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró que después del mega apagón del lunes por la noche, quedó restablecido el suministro al 100% la madrugada y mañana del martes.

Sin embargo, en las colonias del norte meridano nuevo apagón la noche del mismo martes.

Empresarios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canacome) y la Canacintra consideraron que el mega apagón del lunes pasado dejó pérdidas considerables que aún se están cuantificando y que en cálculos tentativos hablarían de 100 millones de pesos.

Entre los sectores afectados, destaca la Industria Restaurantera. ya que funciona desde la tarde y noche, horarios en los que se han producido los apagones.

Sin embargo, el presidente de Coparmex Mérida, David Reyes Aguiar, y el de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, José Enrique Molina Casares, señalaron que es ” imposible cuantificar por ahora las pérdidas económicas provocadas por el apagón de la noche del lunes en la Península de Yucatán, debido a la diversidad de sectores afectados y a que no existe un mecanismo estandarizado para realizar el recuento”.