Se manifiestan a favor de Danna Yanina “N”; exigen destitución del fiscal de Tamaulipas

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Tamaulipas.- Activistas y familiares de Danna Yanina “N” realizaron una nueva protesta frente a la presidencia municipal de Ciudad Madero, donde exigieron justicia para la joven que se encuentra en prisión.

Frente al edificio municipal los manifestantes colocaron una caja negra, que simulaba un féretro, con la palabra “justicia”.

“Exigimos justicia, exigimos la destitución del fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco, justicia para Danna Yanina”, exclamó una joven activista mediante un altavoz, en la explanada de la presidencia municipal.

Las personas que levantaron la voz por Danna Yanina también realizaron una marcha, en la cual, junto al féretro negro portaron una manta con la siguiente leyenda: “Aquí yacen los restos de la verdad, la libertad y la justicia en Tamaulipas”.

En otra de las mantas que colocaron frente a la presidencia municipal se leía una petición hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, solicitando la separación del cargo del Fiscal General de Justicia en Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco.