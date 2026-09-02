Marco Antonio Vázquez Villanueva

Que responda el bolsillo…

¿Estamos mejor que el año pasado?, la pregunta surge a raíz del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ella nos pinta un México color de rosa, casi como si disfrutáramos la paz de Noruega, la riqueza y educación de Finlandia, la salud de Dinamarca o el orden y la honestidad de Japón, y nada de eso pasa.

Pero no se equivoque, si nos comparamos con el México del prianato, incluso con el último sexenio de Andrés Manuel López Obrador, estamos mil veces mejor, le acepto que no se ha acabado la corrupción, que siguen políticos de Morena viviendo a cuerpo de rey gracias a los presupuestos públicos, y también que la calidad de la educación es de lo peorcito; pero, sin lugar a dudas, estábamos peor, y no es consuelo de tontos, es una invitación a sentar bases para comenzar un nuevo periodo en nuestra nación.

Hay avances en la macroeconomía, la inversión extranjera crece de manera exponencial y la estabilidad del peso frente al dólar durante los últimos seis meses también nos da señales claras de que algo va bien, también hay mayor inversión en el sector salud y da la impresión de que, en el tema educativo, se están poniendo las pilas y eso, con datos en la mano, es reflejo (o se ha reflejado) en una mejor seguridad pública.

¿A dónde vamos?, pues a que tampoco estamos tan mal como lo juran el PAN, el PRI, MC y otras organizaciones políticas y sociales que, antes de hacer una crítica sana que nos lleve a mejores leyes o programas de gobierno, prefieren intentar destruir con la perversa intención de que cada pedacito de país que caiga se convierta en un voto para ellos y en aumentar la posibilidad de regresar al poder y a los presupuestos.

En lo personal, si me lo pregunta, le podría asegurar que estamos mejor que el año pasado, que estamos mucho mejor que en el sexenio pasado y que ni siquiera hay punto de comparación respecto de lo que vivimos con el PRI o el PAN.

Pero también le tengo que dejar claro que la vara estaba muy abajo, que era mucho mugrero lo que habíamos vivido, política y administrativamente hablando, aquellas fueron décadas de saqueo y corrupción, de ver a políticos vendernos a las mafias, de entregarnos al crimen, lo que provocaba fuga de capitales, pobreza y una terrible crisis emocional en todos los mexicanos.

No son inventos, con datos públicos, le afirmó que llegamos a tener años en los cuales se cometían hasta 100 asesinatos diarios, y nomás hablarle de los sexenios de Calderón y Peña Nieto, y eso sin contar las 15 desapariciones en promedio diario en ambos sexenios, le reitero, son cifras de ellos, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, pudieron haber ocurrido muchas más.

Y no se equivoque, no son porras a Morena ni descalificaciones al PAN o al PRI, porque en todos esos partidos hay corruptos, corruptazos le juraría, y también hay políticos más o menos decentes, honestos en su búsqueda del poder, ni para qué batallar mucho en ofrecerle nombres, Google le daría una larga lista de señalados sin mayor problema, algunos hasta emblemáticos, entonces, no se trata de ensalzar o satanizar a los gobiernos por el partido que llegó a ellos, sino de evaluarlos por sus datos tangibles.

Eso sí, la mínima exigencia que nos debemos hacer es prometernos participar más en política para encontrar quién nos represente y nos lleve a esos paraísos que nos detallan en los informes de gobierno, digo, si lo mencionan es porque son posibles, más que eso, porque los merecemos.

Obvio, este es un buen momento para comenzar esa participación, hacerle una auditoría social a los informes que rinden los gobiernos, tratar de cruzar datos, informarnos hasta quedar satisfechos y, luego de ello, entender que en este mismo mes comienza el año electoral, que no significa otra cosa que la preparación para renovar el Poder Legislativo en su Cámara de Diputados federal y en el Congreso local de Tamaulipas, en nuestro Estado también elegiremos alcaldesas y alcaldes.

Exacto, tenemos que obligarnos a buscar entre ellos a los que puedan cumplir nuestros anhelos de buenos gobiernos, honestos, y que observen primero al pueblo y luego sus cuentas bancarias.

Para cerrar, me gustó el informe de la presidenta, los datos hablan de avances y el panorama luce halagador en bastantes rubros, en seguridad pública son cinco veces menos asesinatos que en el pasado, por ejemplo.

Eso sí, todo ello de nada servirá mientras no se refleje en mejores opciones, tranquilidad y paz; sobre todo, mientras nuestra cartera siga sufriendo para pagar colegiaturas, la manutención y una vida digna para los nuestros.

Y aquí concluyo con la pregunta inicial y su respuesta:

¿Estamos mejor que el año pasado?, pues que responda el bolsillo…

ASISTIRÁ AMÉRICO A LOS INFORMES DE LAS Y LOS ALCALDES DE TAMAULIPAS… Recorrerá el estado, en un ejercicio inédito que iniciará en la frontera.

A partir de este jueves 3 de septiembre, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, realizará un recorrido por el estado con el propósito de acompañar a las y los presidentes municipales durante la rendición del segundo informe de gobierno al frente de sus respectivos ayuntamientos.

En un hecho inédito, luego de varias administraciones, Américo Villarreal será el primer mandatario estatal que asiste a los informes municipales, iniciando su gira de trabajo el jueves 3 de septiembre en la frontera norte del estado.

Al mediodía, estará presente en el informe de la presidenta municipal de Nueva Ciudad Guerrero, Laura Verónica Peña Martínez, y por la tarde asistirá al informe de Carmen Lilia Canturosas Villarreal, presidenta municipal de Nuevo Laredo.

“Con los ayuntamientos tenemos comunicación permanente; las y los presidentes municipales han tenido y tienen en mi gobierno el mejor aliado para la consecución de las legítimas aspiraciones de las mujeres y los hombres que habitan los 43 municipios de Tamaulipas”, expresó el gobernador al referirse a la relación que mantiene con alcaldes y alcaldesas y su compromiso por trabajar de manera coordinada para generar acciones que sigan impulsando el desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos.

Destacó que es en los municipios donde aterrizan los proyectos estratégicos del Gobierno del Estado y su gestión humanista, y se hacen realidad todas las políticas públicas en favor de las familias tamaulipecas.

El recorrido del gobernador continuará hasta los últimos días del mes de septiembre, asistiendo a dos informes diariamente en las diferentes regiones del estado.

LA UAT LOGRA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA HISTÓRICA CON MÁS DE 80 LIBROS EDITADOS… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) incrementó de forma histórica su producción científica y de divulgación académica, alcanzando en el presente año más de 80 libros editados en diversas áreas del conocimiento.

La encargada del despacho de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT, Dra. Evelia Reséndiz Balderas, informó que desde el inicio de la gestión del rector Dámaso Anaya Alvarado se ha reforzado el trabajo institucional para aumentar las publicaciones propias y en coordinación con diferentes casas editoriales.

Al detallar el impacto de este impulso, la funcionaria universitaria describió la evolución de la producción editorial en los últimos años: en 2024, se publicaron 19 libros en coedición con la Editorial Fontamara y dos con Sello UAT; en 2025, la cifra ascendió a 38 libros en coedición y 5 con Sello UAT; mientras que en este año se han publicado 5 libros en coedición y 12 con Sello UAT.

Reséndiz Balderas señaló que actualmente se encuentran en proceso 24 libros en coedición y un libro más con Sello UAT, lo que da un gran total de 81 publicaciones especializadas, las cuales se pueden consultar de manera abierta en la plataforma web Libros UAT.

Además del éxito editorial, la funcionaria subrayó que se han redoblado los esfuerzos en la producción de revistas académicas. En este rubro, la UAT cuenta con 13 revistas en total, de las cuales siete están dedicadas a la investigación y seis corresponden a la divulgación.

De las publicaciones de investigación, enfatizó que cinco ya fueron certificadas por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), un logro que aumenta el prestigio académico de la Universidad a nivel nacional.

Finalmente, puntualizó que, gracias al apoyo del rector Dámaso Anaya Alvarado, la UAT plantea continuar con la generación de publicaciones que ayuden a difundir el conocimiento derivado de los importantes proyectos de investigación que desarrollan los especialistas de la máxima casa de estudios en el estado.

ENTREGA LALO GATTÁS NUEVA AULA EN LA PREPA FEDERALIZADA NO. 2… Para fortalecer la formación académica de las y los estudiantes de la Preparatoria Federalizada N° 2 “Lic. Aniceto Villanueva Mtz.”, el alcalde Lalo Gattás entregó una aula tipo U2C de tres entre ejes en beneficio de alumnos y maestros del plantel.

A dos meses de firmar el compromiso de la obra con la comunidad escolar, este martes regresó con integrantes del Cabildo de Victoria y su equipo de trabajo para inaugurar el nuevo espacio que será una herramienta para que los jóvenes continuen su preparación en el nivel medio superior.

“Invertir en educación, es invertir en el futuro de Victoria” afirmó el alcalde de Victoria ante alumnos, maestros y padres de familia que atestiguaron la entrega de la obra construída en planta alta en una superficie de 120 metros cuadrados.

Norma Morales González, maestra y directora del plantel, agradeció la pronta respuesta a la petición al asegurar que el aula “representa nuevas oportunidades para fortalecer la formación integral de los estudiantes”

En su mensaje, la alumna Melani Sofía Medrano, reconoció que “la educación en Victoria importa” al agradecer a nombre de los 2,275 estudiantes de la prepa por la obra y a Abraham Gattás Rodríguez, vocero del IVJUVE por el servicio de transporte gratuito que el instituto brinda a través de la unidad Lalo Bus a la comunidad escolar.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com