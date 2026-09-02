Ciudad Victoria: Coordina Hugo Reséndez trabajos de sesión 99 de Mesa de Seguridad

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El secretario del Ayuntamiento de Victoria, Hugo Reséndez Silva, presidió la sesión 99 de la Mesa de Seguridad Municipal, en la que, por instrucción del alcalde Lalo Gattás, coordinó los trabajos de colaboración institucional para reforzar las estrategias de prevención y paz social en la Capital.

En la reunión de trabajo, participaron representantes de las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, quienes analizaron la incidencia y dieron seguimiento a los operativos de vigilancia en los distintos sectores de la ciudad.

“Por instrucción del alcalde Lalo Gattás seguimos trabajando en equipo, reforzando la prevención y sumando esfuerzos para que Victoria se mantenga en paz”, señaló.

Reséndez Silva destacó que, por indicaciones del presidente municipal, se mantiene la coordinación permanente con la Guardia Estatal, Guardia Nacional, SEDENA, Fiscalía del Estado, Fiscalía de la República, Tribunal de Justicia, Secretaría de Educación y CFE, para atender y garantizar la tranquilidad de las familias victorenses.