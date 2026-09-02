Supervisa secretario de Educación escuelas en su primera semana de clases

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Para conocer a detalle las condiciones en que se encuentran los centros escolares, Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, visitó la Escuela Secundaria General No. 8 “Blas Uvalle González” en Ciudad Victoria.

El titular del sector educativo recorrió las instalaciones del plantel, acompañado por la maestra Narda Marisela de la Garza, directora de la institución, supervisando las diversas áreas de la secundaria para comprobar que se cuente con las condiciones óptimas para el inicio del ciclo escolar.

Valdez García visitó uno de los salones de tercer grado, en donde charló con las y los estudiantes, abordando temas como inteligencia artificial, los retos virales, así como los procesos emocionales de las y los adolescentes, los cuales, informó, ahora serán atendidos mediante el programa “El ABC de las Emociones”.

Destacó el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya en garantizar que todas las escuelas del estado cuenten con espacios dignos y ambientes óptimos para aprender, socializar y convivir en armonía, por lo que exhortó a las y los jóvenes a aprovechar la oportunidad de estudiar y a hacer de su educación la base para su desarrollo en la vida.

Ante la cercanía demostrada por el secretario, algunas y algunos de los adolescentes charlaron sobre temas de moda entre los jóvenes, como el gusto por la música coreana conocida como K-pop; le explicaron también el significado de “farmear aura” y el popular ejercicio conocido como “six-seven”.