“En Tamaulipas, hay un camino recorrido, resultados y avances”: Américo Villarreal

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas.- Al iniciar en Nueva Ciudad Guerrero el recorrido que lo llevará a acompañar a las y los presidentes municipales en su ejercicio de rendición de cuentas, el gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que en Tamaulipas hay un camino recorrido y hay resultados y avances en infraestructura, agua, educación, energía, salud y vivienda de bienestar.

Al acompañar a la presidenta municipal, Laura Verónica Peña Martínez, en el Centro Cívico Municipal, declarado recinto oficial para este evento, el gobernador destacó que, con la suma de esfuerzos, a través de los Programas de Bienestar de la presidenta Claudia Sheinbaum y con la acción conjunta del estado y municipio, en Guerrero, la inversión estatal y federal acumulada alcanza casi 649 millones de pesos.

“Estamos atendiendo de inmediato con programas sociales, pero también lo estructural, con obras de agua, drenaje, vialidades, educación, salud y seguridad, como lo mostró la presidenta en un trabajo conjunto”, dijo.

Agregó que solo la derrama anual de los Programas para el Bienestar alcanzó, en el 2026, los 312 millones, con un incremento desde 2022 superior al 300 por ciento, mientras que para el ciclo escolar que recién ha iniciado, a través de programas estratégicos en educación, se entregaron útiles escolares de forma gratuita a 1,686 estudiantes y una cifra similar se entregó en uniformes, además de 600 becas.

Expuso que, a través del DIF Tamaulipas, se entregaron 16 mil paquetes de alimentos y, en el marco de la economía social, los esquemas del microcrédito y financiamiento alcanzaron 71 proyectos productivos.

“Hoy hemos escuchado y pasado revista a los resultados del presente ejercicio del gobierno municipal. Hay un camino recorrido, resultados que nos llevan a renovar la esperanza en lo que viene y a cotejar entre lo que se ha ofrecido, lo alcanzado hasta ahora y lo que es posible obtener en el resto del periodo de la presente administración municipal, que reforzaremos las acciones con la presidenta”, mencionó.

Al refrendar su felicitación por este ejercicio de rendición de cuentas del municipio de Nueva Ciudad Guerrero, el jefe del Ejecutivo estatal ofreció redoblar el esfuerzo, escuchar propuestas y mantener el trabajo conjunto.

“Gracias a esta fórmula de trabajo colaborativo, México, Tamaulipas y este municipio de Guerrero encontramos en el humanismo mexicano el compromiso de garantizar derechos sociales, de conducirnos con honestidad, humildad y eficiencia y de poner el gobierno al servicio del pueblo”, indicó.

La presidenta municipal de Nueva Ciudad Guerrero, Laura Verónica Peña Martínez, expresó su reconocimiento al gobernador Américo Villarreal Anaya por su apoyo permanente y por hacer posible que muchos de los proyectos de este gobierno hoy sean una realidad.

“Cada obra, cada gestión y cada acción realizada tienen un solo propósito: mejorar la calidad de vida de las familias de Guerrero y seguir construyendo un municipio con más oportunidades, bienestar y desarrollo”, mencionó.

De manera especial, mencionó el respaldo de la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, doctora María de Villarreal, “por su sensibilidad, cercanía y compromiso con quienes más lo necesitan”.

Agregó que la administración que encabeza trabaja como lo demanda el gobernador del estado, “con humanismo, honestidad y transparencia”.

“Con unidad, trabajo y perseverancia seguiremos escribiendo una historia de progreso, bienestar y esperanza para las presentes y futuras generaciones”, afirmó.

En el evento también se contó con la presencia de Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; Carlos Arturo Pancardo Escudero, secretario de Seguridad Pública; Ninfa Cantú Deándar, secretaria de Economía; Silvia Casas González, secretaria de Bienestar Social; y la senadora Olga Sosa Ruiz, además de diputados y diputadas federales y locales; alcaldes y alcaldesas de otros municipios e integrantes del gobierno municipal.