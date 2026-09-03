Entrega Lalo Gattás apoyo alimentario a familias de Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Para seguir garantizando la seguridad alimentaria de los grupos vulnerables de la Capital, el alcalde Lalo Gattás encabezó la entrega de apoyos alimentarios del programa Voluntad de Ayudar en las colonias Tamatán y Cuauhtémoc.

La distribución de ayuda alimentaria que brinda bienestar a 13,500 familias victorenses, fue supervisada en el arranque de esta tercera etapa por el alcalde de Victoria y la secretaria de Bienestar Social Lorena Zapata Medina en colonias del sector poniente de la ciudad.

Recibieron el apoyo grupos vulnerables de las 43 comunidades de la zona rural de Victoria y zona urbana principalmente colonias de la periferia; adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y en período de lactancia, niñas y niños de 6 meses a 2 años de edad.

La jornada de entrega se llevó a cabo en el área verde de la colonia Cuauhtémoc y avenida Las Torres esquina con calle Panorama en la colonia Ampliación Linda Vista, dónde entregó personalmente el beneficio de este programa que opera con recursos federales.