Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum confirma grandes proyectos y oportunidades para Tamaulipas: Américo Villarreal

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad de México. — Al término del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó los avances alcanzados durante los primeros dos años de la administración federal y afirmó que Tamaulipas está incorporado a grandes proyectos nacionales de infraestructura y desarrollo que abren nuevas oportunidades para la entidad.

Desde los jardines de Palacio Nacional, luego de participar la víspera en la ceremonia encabezada por la P

presidenta de México, el gobernador Villarreal Anaya subrayó la importancia que Tamaulipas tiene dentro de los proyectos estratégicos del Gobierno de la República.

“Constatamos los grandes avances en estos dos años de su administración, pero también cómo nuestra entidad está incorporada en grandes proyectos de infraestructura y de oportunidades de desarrollo que tiene para nuestra entidad en este gran crecimiento que está teniendo nuestro país”, expresó.

El mandatario tamaulipeco subrayó que estos proyectos forman parte del crecimiento que registra el país y representan nuevas posibilidades para fortalecer el desarrollo económico y mejorar las condiciones de bienestar de las familias tamaulipecas.

La coordinación entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Américo Villarreal se refleja en proyectos carreteros, ferroviarios, hidráulicos, energéticos, portuarios, de salud y bienestar social que se encuentran en desarrollo en distintas regiones de Tamaulipas.

En materia carretera, el Gobierno Federal atiende más de mil 700 kilómetros de carreteras federales en el estado y durante este año se adicionaron 2 mil millones de pesos para su rehabilitación, además de las acciones que realiza el Gobierno de Tamaulipas en la red estatal y el nuevo esquema para recuperar caminos rurales y terciarios.

La presidenta Shienbaum destacó en su mensaje el impulso al Corredor del Golfo de México y ampliación de Tampico a Reynosa pasando por Ciudad Victoria.

Uno de los rubros con mayor inversión es el agua. Durante los primeros dos años de la administración de Sheinbaum se han destinado cerca de 7 mil 500 millones de pesos a infraestructura hidráulica en Tamaulipas.

Entre los proyectos destacan la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026, que abarcan 300 mil hectáreas y beneficiarán a más de 5 mil agricultores, así como la segunda línea del acueducto de Ciudad Victoria, una obra largamente esperada para garantizar el abasto y fortalecer las posibilidades de desarrollo de la capital.

Tamaulipas concentra más de 19 cruces internacionales y constituye uno de los principales corredores del intercambio comercial entre México y Estados Unidos, condición que fortalece con nuevos proyectos ferroviarios, aduaneros, carreteros y portuarios.

A ello se suman proyectos como el tren de pasajeros hacia Nuevo Laredo, la modernización de la infraestructura aduanera y el fortalecimiento de los puentes internacionales, además del desarrollo portuario en Matamoros, obras que Villarreal Anaya ha considerado estratégicas no solamente para Tamaulipas, sino para la economía nacional.

En bienestar, más de 19 programas federales representan una derrama superior a 24 mil 500 millones de pesos anuales en la entidad. Estos recursos se traducen en pensiones para adultos mayores, becas, apoyos educativos y otros programas dirigidos directamente a las familias.

En el sector energético, Tamaulipas registra una cobertura eléctrica de 99.9 por ciento y avanza en nuevos proyectos de generación.

Villarreal informó recientemente que se han autorizado cerca de ocho nuevos parques eólicos y uno fotovoltaico, además de que cinco municipios cuentan ya con una nueva clasificación de tarifa eléctrica de verano y otros 10 se encuentran en proceso ante la Comisión Federal de Electricidad.

La coordinación con la Federación también se extiende a salud y seguridad. Tamaulipas ocupó durante 2023, 2024 y 2025 el primer lugar nacional en procedimientos quirúrgicos realizados con apoyo de la Beneficencia Pública, mientras que el trabajo conjunto entre las instituciones federales y estatales ha permitido, de acuerdo con el gobernador, reducir 87 por ciento los homicidios dolosos durante su administración.

Villarreal Anaya ha señalado que el propósito de estos proyectos y cifras es que sus resultados sean percibidos directamente por la población.

“Lo que a veces decimos en cifras, decimos en proyectos, a veces decimos en planes, lo tiene que ver y lo tiene que vivir la ciudadanía en su actividad diaria, en su actividad doméstica”, afirmó recientemente.

Al concluir el Segundo Informe de Gobierno, el gobernador celebró los resultados presentados por Claudia Sheinbaum y refrendó la importancia de mantener el trabajo conjunto para aprovechar las oportunidades que se abren para Tamaulipas dentro del desarrollo nacional.

“Enhorabuena”, expresó Villarreal Anaya tras salir de Palacio Nacional.