Correcaminos visita a Piratas; busca recuperar el liderato

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En duelo inédito, pues la franquicia de Piratas hace su debut en la Liga Expansión MX, Correcaminos visita la cancha del remodelado estadio Luis Pirata Fuente, para protagonizar el que se pronostica sea un vibrante duelo, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura 2026, la noche de este sábado a partir de las 19:00 horas.

Para el equipo naranja el enfrentamiento es clave, puesto que, a punto de cumplirse la primera mitad del certamen, llega ubicado en la cuarta posición de la clasificación general y ha sido en gran medida, gracias a los buenos resultados obtenidos fuera de casa, donde suma un empate y dos victorias.

De los 14 goles con los que cuenta en su haber, 9 de ellos han sido marcados en patio ajeno, por lo que el cuadro dirigido por Gabriel Pereyra, sabe que su consistencia tiene que confirmarse cuando se mida a los dirigidos por Mario García.

Los Piratas marchan en la posición 9 de la taba general, con dos triunfos, dos empates y dos derrotas, un total de 5 goles a favor por 4 en contra, para un total de 8 puntos cosechados.

El de éste sábado, será apenas el tercer duelo en casa para los jarochos, quienes en sus dos presentaciones previas registran un triunfo en la fecha 2 ante Morelia por 1 a 0, y una derrota también por la mínima frente a Cancún, en la jornada 5.

Para este compromiso, el equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas llega con un arduo trabajo realizado previo al duelo, mismo que cerró el viernes en la última práctica ya en suelo veracruzano.

Jesús Enrique Herrera Armenta será el árbitro encargado de llevar a buen término este duelo y ha sido asignado junto a Rubén Martín Hipólito como asistente 1, mientras que la bandera número 2 estará a cargo de Mario Edson Barrera Sánchez; Maximiliano Arias Guzmán será el cuarto oficial.

De acuerdo a la programación de la Liga Expansión MX, este duelo será transmitido a través de AYM Sports, únicamente por la plataforma de Youtube.