Aceleran plan de bacheo en Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- La mejora en calles de Victoria que despliega diariamente la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno que preside Eduardo Gattás Báez, rehabilitó 15,170 metros cuadrados recuperando la superficie de rodamiento en vialidades de 17 colonias de la Capital.

Con el programa de bacheo en Victoria, se trabajó del 31 de agosto al 4 de septiembre, en el mantenimiento correctivo de 1,280 m2 en calles de las colonias Tamatán, Las Palmas, Magisterial, Amp. Industrial, Del Periodista y en los fraccionamientos; Viento Huasteco, Vista Azul y Rincón de las Montañas.

En atención a peticiones ciudadanas se rastrearon y nivelaron 12,380 M2 en calles de las colonias Azteca, Amp. López Mateos, San Marcos, La Presita, Vamos Tamaulipas y se garantizó la estabilidad de tránsito en tres vialidades en la colonia Constitución del 17.

Como parte de estas labores de mantenimiento correctivo se aplicó fresado de asfalto en las calles Ciruela del Frac. Marte R. Gómez y en la calle Cerro Azul de la Amp. Luis Echeverría, en total se aplicaron 1,510 M2 de esta técnica en 5 calles de estos sectores de la ciudad.