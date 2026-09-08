Con apoyo al campo y obras, Américo impulsa desarrollo de San Fernando

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

San Fernando, Tamaulipas.- Debido a la profunda vocación productiva que tiene San Fernando, el Gobierno del Estado respalda a 3,500 productores con incentivos en la comercialización de sorgo y a 2,900 con semilla y diésel, además de que se realizan acciones y trabajos de rehabilitación para fortalecer la conectividad, el potencial turístico, pesquero y la seguridad de esta zona, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante la sesión solemne de Cabildo, con motivo del segundo informe de la presidenta municipal, Verónica Adriana Aguirre de los Santos, el gobernador también destacó los apoyos a 4,680 beneficiarios de Producción para el Bienestar y más de 3,000 de Bienpesca.

“Avanzamos en el complejo de seguridad, “El Tejón”, rehabilitamos el Centro Regional de Protección Civil y mejoramos con crédito hidráulico vialidades principales. Son acciones que fortalecen la seguridad, la capacidad de respuesta y la infraestructura”, mencionó.

Indicó que entre 2022 y 2026, los Programas para el Bienestar han ampliado significativamente su presencia en San Fernando, con una derrama de 633 millones de pesos y un padrón de beneficiarios de 19,000 personas, entre ellos, más de 7,000 adultos mayores, 1,773 mujeres en la pensión Mujeres Bienestar y 1,500 personas que reciben un apoyo por discapacidad.

“Pero en San Fernando el bienestar también se construye en obras que resuelven problemas. En Emiliano Zapata, por ejemplo, construimos un sistema integral de alcantarillado y saneamiento, conservamos los más de 73 kilómetros de San Fernando-Punta de Piedra y en Playa Carbonera construimos un puente de acceso y realizamos trabajos de rehabilitación para fortalecer la conectividad y el potencial turístico y pesquero de esta zona”, puntualizó.

En su mensaje, el gobernador hizo un llamado a las y los sanfernandenses a estar atentos para aprovechar las grandes oportunidades de desarrollo por el proyecto carretero Corredor Golfo de México que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, el más ambicioso en la historia de México, una supercarretera de cuatro carriles que cruzará hasta la ‘Y’ de San Fernando, para seguir hasta Reynosa.

“Nuestro compromiso es seguir respaldando a su gente, mejorando sus servicios y construyendo las condiciones para que cada una de sus fortalezas se traduzca en mayor bienestar y en oportunidad para todas y todos”, afirmó.

Verónica Adriana Aguirre de los Santos, presidenta municipal de San Fernando, dio la bienvenida al gobernador Américo Villarreal, “un gran hombre, amigo y aliado de todos los sanfernandenses”, y agradeció su respaldo y compromiso permanente con las familias de este municipio.

“Señor gobernador, su presencia nos honra y nos motiva a continuar trabajando con responsabilidad, cercanía y profundo amor por nuestra tierra. Bienvenido a nuestro municipio; esta siempre será su casa”, expresó.

La alcaldesa afirmó que Tamaulipas cuenta con el liderazgo del doctor Américo Villarreal Anaya, “su llegada abrió para nuestro estado una etapa distinta, una manera de ejercer el servicio público desde la cercanía, la sensibilidad social y el respeto a la gente”, dijo.

Asimismo, expresó su reconocimiento a la doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, por su sensibilidad y la cercanía que ha mantenido con las familias de San Fernando, “su acompañamiento ha estado presente en acciones de salud, asistencia y atención a quienes más lo necesitan”, mencionó.

Verónica Aguirre aseguró que la coordinación de los gobiernos Federal, Estatal y municipal, y con la participación activa de nuestra sociedad, seguirá trabajando para que este municipio avance y para que las oportunidades lleguen a cada comunidad y a cada familia.

“Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir gestionando, vamos a seguir construyendo, vamos a seguir demostrando que unidos somos capaces de hacer grandes cosas”, expresó.

Al término de la sesión de Cabildo, el gobernador saludó a familias sanfernandenses y atendió sus peticiones.