La UAT transformará desechos industriales de Gas Burgos en materiales para la construcción de viviendas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrolla un proyecto que tiene como propósito reutilizar materiales desechados por las plantas criogénicas del Complejo Procesador de Gas Burgos para elaborar productos que puedan aprovecharse en la construcción de viviendas.

La investigadora de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán (UAMRA), Dra. Gloria Sandoval Flores, dijo que la investigación se denomina “Economía circular en plantas criogénicas: Valorización de adsorbentes agotados de alúmina-sílice para la síntesis de nuevos materiales”.

Al exponer los detalles de esta iniciativa, explicó que el alúmina-sílice es una combinación de óxido de aluminio y dióxido de silicio que forma la base de materiales cerámicos, refractarios y catalizadores industriales muy resistentes al calor. Por lo que son usados como adsorbentes en las plantas criogénicas, pero luego de su vida útil en la industria se desechan y su investigación busca darle un nuevo valor agregado y aprovecharlo en otros sectores.

“Porque este material, en caso de que tenga ciertas propiedades, puede ser aplicable a los procesos de construcción, haciendo más barata la preparación de materiales. Tratamos de buscar materiales que sean térmicos, que sean resistentes. Entonces, este material abre esa pauta”, destacó.

Refirió que este trabajo se lleva a cabo con el Complejo Procesador de Gas Burgos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), así como con expertos de la Facultad de Arquitectura de la UAT y del Instituto Tecnológico de Aguascalientes.

Describió que en las plantas criogénicas hay procesos para deshidratar el gas y usan el alúmina-sílice para absorber el agua, y, después de cierto número de ciclos, el adsorbente queda en desuso y es confinado a almacenes. “En este caso nosotros tratamos de ver qué residuos se están produciendo para darles un nuevo uso”, dijo la Dra. Gloria Sandoval.

Comentó que el proyecto plantea dos opciones: la primera es darle un tratamiento térmico y catalítico para que pueda ser un adsorbente de metales pesados en agua, principalmente plomo, mercurio, magnesio; la segunda opción es utilizarlo en combinación con cemento o yeso para el área de construcción.

Sostuvo que la Facultad de Arquitectura de la UAT se encarga de analizar las propiedades físicas, térmicas y aglutinantes para evaluar si mediante un tratamiento puede reemplazar al cemento tradicional.

Añadió que esta investigación arrojaría nuevos conocimientos, puesto que son materiales que no han sido estudiados, y que la metodología que están implementando podría derivar en una patente.