Américo está recuperando el corazón de Tamaulipas: Claudia Sheinbaum

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un reconocimiento al gobernador Américo Villarreal Anaya, un gobernador que “está recuperando el corazón de Tamaulipas”, dijo, y destacó que en este estado, los Programas para el Bienestar benefician a 1.1 millones de tamaulipecos y tamaulipecas, con una inversión de 23,822 millones de pesos, además de un amplio programa de obras y proyectos para impulsar el desarrollo de la entidad.

“Los Programas de Bienestar son eso, son recursos que paga el propio pueblo con sus impuestos y que se regresan como derechos sociales, es decir: justicia. Lo que estamos haciendo es justicia, con un principio: por el bien de todos, primero los pobres”, expresó la presidenta ante miles de tamaulipecos y tamaulipecas en el Polyforum de Ciudad Victoria como parte de su recorrido Honestidad y Resultados.

“En muy pocas palabras hablamos de un modelo económico, un modelo de justicia social y un modelo de fraternidad, porque decir por el bien de todos, primero los pobres es eso, no dejar a nadie atrás, es amor al prójimo, es decir: ´te quedaste atrás, no por tu culpa, sino por un sistema que no permitió que salieras adelante, porque trabajaste de sol a sol y el salario que te daban no lo permitía, pero ahora cambiaron las cosas, ahora te damos la mano para salir adelante”, expresó.

La presidenta indicó que, como parte de los Programas para el Bienestar, reciben su pensión 418,112 adultos mayores de 65 y más, así como 46,626 la pensión para personas con discapacidad; aquí la mitad del recurso es del Gobierno de México y la otra mitad la pone el gobernador de Tamaulipas.

Agregó que 20,783 reciben el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

En materia de apoyos a la educación: son 103,332 becas Benito Juárez para alumnos en preparatoria y 137,690 la beca Rita Cetina en escuelas secundarias; 885 escuelas este año recibieron el programa La Escuela es Nuestra en educación básica y 104 también de preparatoria.

De los programas de apoyos para el bienestar de la Secretaría de Agricultura: 25,644 pequeños productores; fertilizantes gratuitos, 23,528; Sembrando Vida, 3,546, y Leche para el Bienestar, 132,622 familias.

De los nuevos programas que se implementaron durante su gobierno, indicó que la Pensión Mujeres Bienestar llega a 105,488 tamaulipecas.

La presidenta se refirió a los grandes proyectos que están en marcha en Tamaulipas para impulsar la conectividad, mejorar la infraestructura carretera, la salud, educación, obras hidráulicas y en materia de vivienda.

Mencionó el tren de pasajeros que conectará a la Ciudad de México con Nuevo Laredo, la ampliación del puente internacional en Nuevo Laredo, el corredor carretero del Golfo de México desde Tampico hasta Reynosa; la carretera Ciudad Valles-Tampico; la repavimentación de todas las carreteras, el desarrollo del Puerto de Matamoros y el Puerto de Altamira, así como un Polo de Bienestar en Altamira, una nueva Central de Ciclo Combinado, en esta misma ciudad; la rehabilitación de la Refinería de Madero; 24 Centros Libres para Mujeres; la tecnificación de los Distritos de Riego, la segunda línea del Acueducto en Ciudad Victoria, y el desarrollo del programa Vivienda para el Bienestar con 83,183 nuevas casas para las familias que ganan menos de dos salarios mínimos y la reestructuración de los créditos del Infonavit, beneficiando a casi 300 mil familias.

La salud ocupó un lugar central en el mensaje presidencial, en donde destacó el nuevo hospital IMSS-Bienestar en Ciudad Madero, una Unidad de Medicina Familiar en proceso en Gustavo Díaz Ordaz, la sustitución del Hospital General de Tampico y la ampliación de la Clínica de Medicina Familiar en esa misma ciudad.

Sheinbaum anunció, además, la instalación de 430 consultorios para atención primaria a la salud en Tamaulipas, los cuales contarán con equipamiento y una farmacia con 60 medicamentos básicos, como parte de la estrategia para acercar los servicios médicos a la población.

Al dar la bienvenida a la presidenta de México, el gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró que Tamaulipas agradece el balance de los apoyos, los proyectos, las obras y los resultados en materia de bienestar social, de seguridad y paz, prosperidad económica, la obra hídrica y de comunicaciones, de cuidado y atención que se da ahora a la salud, a la educación y la vivienda con los que Claudia Sheinbaum ha distinguido a nuestro estado en casi dos años de mandato.

“Estimada presidenta, Tamaulipas reconoce el impulso que le ha dado con su apoyo y el lugar que ocupa a nuestra entidad en México y está dispuesta a cumplir con su responsabilidad. Seguiremos trabajando con usted, con el Gobierno de México para construir un Estado más fuerte, más justo y más unido, fortaleciendo el legado de nuestras grandes transformaciones, independencia, soberanía, libertad y hoy los derechos humanos”, afirmó.

El mandatario tamaulipeco externó que la presencia de miles de tamaulipecos y tamaulipecas en el Polyforum de Ciudad Victoria es la respuesta de esta comunidad estatal que está orgullosa de su presidenta, de su entrega, congruencia y del trabajo realizado en dos años, “que no sólo cumple, sino que ha rebasado todas las expectativas”, expresó.

Ante la ovación de “¡presidenta… presidenta!”, Américo Villarreal reiteró el respaldo absoluto y la plena colaboración y lealtad al movimiento y a sus principios, “y a trabajar hasta el límite de nuestras capacidades para aportar nuestro esfuerzo. Estimada presidenta, bienvenida a Tamaulipas, Tamaulipas la quiere siempre”, indicó.

En el evento, la presidenta estuvo acompañada por integrantes de su gabinete: la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya; la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Baruch Bolaños López; la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y la directora general de la CFE, Emilia Calleja.