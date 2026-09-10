Análisis Político

Antonio Frausto

Juanjo ¿gana o pierde?

Mediante un comunicado de prensa Juan José Salazar informó a la opinión pública que deja de ser parte del partido Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, después de una serie de rumores que lo vinculaban con otro proyecto político y señalaban su deslealtad.

Y es que, luego de semanas de especulaciones, finalmente el ex coordinador estatal de gestión social de este partido, dio la cara para explicar las razones que lo motivaron a abandonar el barco naranja, asegurando que, aunque le es profundamente doloroso debe reconocer que el movimiento en Tamaulipas ha dejado de lado los principios que lo motivaron a pertenecer.

Para no dejar duda, compartió oficios destinados a su ex líderes nacional y estatal, Jorge Álvarez Máynez y Roberto Lee, respectivamente. Rematando con un video, donde deja de lado todos los formalismos y señalando los verdaderos motivos de su renuncia, puntualizando que no se presentará a la contienda política para ser esquirol y palero de nadie, mucho menos para ayudar a Morena a conservar el poder en la capital.

Hay que recordar que siempre se ha mencionado que Movimiento Ciudadano, es un partido que está dispuesto a dividir la oposición para favorecer al oficialismo, siempre y cuando se le llegue al precio, por supuesto.

Más allá de que una visión de ideales lo haya impulsado a dejar las siglas naranjas. Otro factor que influyó totalmente, fue el regreso de Gustavo Cárdenas a la toma de decisiones del partido en Tamaulipas.

No es descabellado pensar que prefirió ya no mal gastar su dinero, en lugar de entregarle una suma importante a Gustavo para afianzar su candidatura, pues el único que se beneficia con esa estrategia es el recién Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas.

Y aunque aseguró que continuará su proyecto político con la gente de manera independiente. Ante esta decisión a Juanjo Salazar sólo le quedan dos caminos, uno buscar una candidatura independiente por la alcaldía de Victoria, lo cual sería sumamente arriesgado y muy costoso.

El otro, sumarse a otro proyecto político, cómo el de Tico García, quien se puede decir que es un hecho que será el candidato del PAN a la presidencia municipal o de una posible coalición con el PRI, si los números lo muestran conveniente.

Si bien, Juan José Salazar no es un desconocido ante los victorenses, pues su estrategia de pintar bardas por la ciudad con su nombre le ayudó a darse a conocer, tampoco goza de un gran posicionamiento entre la gente como para disputarle la candidatura por la silla del 17 Hidalgo a Tico. Por lo que seguramente se sumaría el proyecto de este como parte de su planilla o incluso si no hay nadie más de peso, como candidato a una diputación local.

Esta decisión ¿Tendrá una repercusión importante en el escenario local del 2027 o simplemente nada cambiará? Pues hay que recordar que las y los aspirantes para encabezar las candidaturas de Morena o de una probable coalición con el Partido Verde y el PT en Victoria, se encuentran muy por encima en la intención del voto que los aspirantes de la oposición.

Ante esta situación, ¿Juanjo Salazar gana o pierde con la salida de Movimiento Ciudadano? Pues él se queda sin una marca política que lo respalde y ellos sin un nuevo rostro, aparentemente limpio para aparecer en la boleta electoral.

RECORRE AMÉRICO TAMAULIPAS

Replicando un modelo similar al de la presidenta Claudia Sheinbaum, de visitar todos los estados de la república, el gobernador Américo Villarreal realiza una gira a nivel estatal por los 43 municipios, acompañando a las y los alcaldes durante su segundo informe de labores.

A casi una semana de haber comenzado con este ejercicio, el mandatario estatal no solo ha escuchado en voz de la presidenta o presidente municipal cómo se encuentra la administración municipal, sino también, ha sido testigo de que tan similar es el discurso del gobernante en turno a la realidad que se palpa día a día.

Por su puesto, en cada uno de los municipios que visita y visitará refrenda el apoyo del Gobierno del Estado con los ciudadanos y comparte los millones de pesos que se han destinado en esa localidad en los diferentes programas estatales, principalmente en obra pública, transformando para bien el rostro de muchos municipios tamaulipecos.

Los informes son también excelentes espacios para el futurismo político, mostrando según los expertos las señales que el ejecutivo mandado sobre quién será la próxima o el próximo candidato del morenismo. Si bien, las señales son importantes no se puede afirmar que tal o cual político será el elegido sólo por estar cerca del gobernador o haberse tomado una foto juntos.

Ya que serán varios los factores que decidirán las candidaturas, uno de ellos muy importante, el de una probable coalición total o parcial con el Partido Verde y el PT, en donde si bien, por supuesto que el líder político pesará y mucho, serán los liderazgos nacionales los que decidirán en definitiva, pues lo más importante para el gobierno federal será mantener la mayoría en la Cámara de Diputados.

LA PRESIDENTA EN VICTORIA

Una vez más la presidenta Claudia Sheinbaum estará en Victoria, ahora como parte de su gira nacional con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, será en el Polyforum “Rodolfo Torre Cantú” en donde la mandataria informará a las y los tamaulipecos lo que ha hecho su gobierno en la entidad.

Desde que arribó a la administración federal, Tamaulipas ha sido una de las entidades que más recursos ha recibido por parte de la federación, y no solamente en programas como los de bienestar o en las becas escolares que se entregan en todo el país, sino en proyectos específicos, proyectos de infraestructura que realmente transformará la calidad de vida de la gente.

En Victoria, la tan anhelada segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, en la zona conurbada con el crecimiento del puerto de Altamira e infraestructura hospitalaria, en la zona fronteriza con la construcción de miles de casa del programa Viviendas para el Bienestar, la inversión millonaria en la ampliación carretera del corredor Golfo Norte, que va desde Tampico hasta Reynosa.

Además de los recursos que se invierten en la tecnificación del campo, en los Distritos de Riego 026 Bajo Río San Juan y el Distrito 025 Bajo Río Bravo. Sin olvidar la construcción de la ruta del tren de pasajeros de Monterrey a Nuevo Laredo, que tendrá un gran impacto económico y social para esa zona fronteriza.

Posterior a la visita presidencial, le tocará el turno de presentar su informe al alcalde de Victoria Lalo Gattás, quien lo hará el 12 de septiembre en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, donde compartirá con la gente como se ha venido recuperando poco a poco la ciudad, luego de años de abandono por la decisión de las administraciones municipales y estatales más recientes antes de la llegada de la transformación.

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