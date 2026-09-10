Marco Antonio Vázquez Villanueva

Huelen a Cabeza de Vaca…

La Cuarta Transformación de Tamaulipas ha batallado para encontrar identidad, sus afanes por limpiar todo el mugrero que dejó el sexenio pasado dan resultados, pero los vivales, los gandallas de los presupuestos, no descansan para burlar filtros o adquirir nuevas formas de complicidad.

Viene lo anterior a colación porque un par de empresas nacidas por aquellos días del cabezato siguen vigentes y hasta parece que recargadas ya que de contratos exclusivos en el área de la salud, por dos millones y poquito más, pasaron a obtener 47 millones en áreas tan diversas que van de la construcción a la proveeduría en salud, papelería y otros, esto de acuerdo con un reportaje documentado por el portal de noticias La Expresión.

¿Es ilegal ese tipo de actos?, digamos que por lo menos es sospechoso, porque pareciera que el pasado siniestro que hemos atravesado no termina por irse, por ser erradicado.

En estricto sentido y apegados a la ley, no es ningún delito que los señores propietarios de Migac y de la constructora RCG, señaladas en dicho reportaje, sean proveedores del gobierno, tampoco que hayan nacido en la época oscura del cabecismo, pero, le insisto, se ve sospechoso que manejen tantas áreas y tantas cosas al mismo tiempo.

Obvio, lo ideal es que aclaren el tema, porque los tamaulipecos merecemos saber qué ocurre, sobre todo, tenemos que tener la certeza de que no hay más financiamiento para el prófugo, ya que no se puede negar que los detalles del escrito difundido despiden un fuerte olor a Cabeza de Vaca, mismo que debe ser aclarado lo más pronto posible.

Exacto, a veces el pueblo merece explicaciones, y esta es una de ellas…

LA PRESIDENTA, LOS DATOS DE TAMAULIPAS… Por cierto, y hablando de rendición de cuentas, este jueves 10 de septiembre estará, por enésima ocasión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo en Ciudad Victoria y se sentirá muy cerca de los tamaulipecos, lo hará en un evento programado al filo del mediodía en el que detallará obras, servicios e inversiones hechas en nuestra patria chica con dinero de todos los mexicanos.

La presidenta hará una glosa del segundo informe entregado el primero de septiembre al Congreso de la Unión, en la misma detallará cada peso que se invierte en el estado y cada proyecto.

Obvio, quedará comprobado que Claudia quiere a los tamaulipecos y, en lo particular, que tiene un enorme acercamiento con el gobernador Américo Villarreal Anaya y que esa afinidad ha permitido derramar más recursos que en los anteriores sexenios.

Lo mejor para los tamaulipecos es que la presidenta llega con muy buenas noticias, no solo sobre lo realizado o las obras que están en marcha, sino por la posibilidad de ampliar lo existente una vez que el presupuesto de la Federación para 2027 se tiene pronosticado que será el más alto de toda la historia.

Correcto, lo adicional significará seguramente más acciones y obras que beneficiarán a los tamaulipecos.

Por eso es de importancia esperar su mensaje, escucharlo con atención y comprobar que, en comparación con los últimos cinco o seis sexenios federales, nunca se había derramado tanto recurso en el estado y nunca se había dejado constancia de aprecio por esta tierra cueruda y sus liderazgos políticos.

Por supuesto, el gobernador Américo Villarreal Anaya debe ser de los más contentos con la visita de la presidenta, este miércoles 9 de septiembre ya estuvo enlazado con el gobierno federal en la entrega de viviendas en Matamoros por lo que ya sabe de la magnitud del anuncio que se pudiera hacer en el evento a realizarse en el Polyforum de Ciudad Victoria.

Y, obvio está, esa enorme inversión que se realiza en el Estado también tendrá un impacto colateral, este será directo en lo electoral para favorecer al partido en el gobierno.

Y no, no es que se promuevan con ese dinero, es más, ni necesitan siquiera acercar esos programas a Morena o a los partidos en el poder, hasta hoy ha sido suficiente con que la gente sepa qué partido los materializó, lo demás se da en automático.

De qué le hablo, pues de lo que esas inversiones ha provocado en Tamaulipas, no es gratis ni un regalo divino que hoy está tierra resulte como de los estados donde su población es más feliz en México y, en los últimos dos meses, donde más segura se siente con respecto a toda la frontera, y eso, créalo, es lo que más puede defender un proyecto…

TAMAULIPAS, TERCER ESTADO CON MAYOR AVANCE EN PROGRAMA DE VIVIENDA PARA EL BIENESTAR… El director general del Infonavit, Octavio Romero y el gobernador Américo Villarreal entregaron 160 viviendas en Matamoros.

Tamaulipas sigue siendo referente nacional en el Programa Vivienda para el Bienestar gracias al invaluable apoyo del gobernador Américo Villarreal y a la fecha registra el tercer mayor avance en el país; tan solo por parte del Infonavit hay un avance del 72% de la meta sexenal.

Durante un evento de entrega de 160 viviendas en el Fraccionamiento Las Arecas de Matamoros, el gobernador Américo Villarreal, junto al director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, y el director general de la Coordinación Técnica de la Sedatu, Daniel González Escobar, destacó que estas son las acciones de un gobierno humanista, de gobiernos que ven por la transformación del país, poniendo en el centro el beneficio de las personas y de la sociedad, para recuperar nuestros derechos sociales y los derechos humanos.

Agregó que en Tamaulipas, la construcción de 84 mil viviendas permitirá abatir hasta un 60 por ciento del rezago habitacional en el estado, por lo cual expresó su interés de plantear a la presidenta la posibilidad de ampliar aún más la meta en beneficio de las y los tamaulipecos.

“También, esta generación de vivienda nos da muchas oportunidades a los trabajadores; este número de viviendas implica que a Tamaulipas le llegan recursos para su construcción de cerca de 47 mil millones de pesos y nos da trabajo”, destacó.

En el evento, el director general de la Coordinación Técnica de la Sedatu, Daniel González Escobar, hizo un reconocimiento al gobernador Américo Villarreal por impulsar este programa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene por objeto lograr que más familias puedan acceder a una vivienda digna.

El representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, puntualizó que en Tamaulipas se van a construir 83 mil 183 viviendas, de las cuales 60 mil corresponden al Infonavit, 20 mil de la Comisión Nacional de Vivienda y otras 3 mil 183 por parte del Fovissste.

Gracias a la suma de esfuerzos, dijo, se han otorgado más de 36 mil apoyos para mejoramiento de vivienda, y se avanza con la regularización de 15 mil lotes y cerca de 300 familias ya cuentan con mejores condiciones de sus créditos.

Por su parte, Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, explicó que en el Fraccionamiento Las Arecas se construyeron 780 viviendas, de las cuales 160 se entregan hoy en una primera etapa, mientras que en la segunda etapa se construirán 600 más.

Agregó que de las 60 mil viviendas que edificará Infonavit en el estado ya están contratadas 43 mil viviendas y 500 más se van a firmar en los próximos días, lo que significa un avance del 72 por ciento de la meta del estado.

Agregó que en Tamaulipas se logró la reestructuración de 288 mil créditos que estaban considerados como impagables, “todos están resueltos”, afirmó, y además en este estado también se han entregado 30 certificados de libertad de gravamen y están por liberarse 96 mil más en beneficio de derechohabientes.

DISNEY CONVOCA A ESTUDIANTES DE LA UAT PARA EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO CULTURAL 2027… Esta será la tercera generación de universitarios que representará a la UAT en Walt Disney World, en Orlando, Florida. La entrega de la documentación se realizará de forma digital el próximo 14 de septiembre de 2026, fecha fijada como día único para la recepción de expedientes.

Como parte de la política estratégica del rector Dámaso Anaya Alvarado para impulsar la internacionalización y proyección global del talento estudiantil, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) está invitando a sus estudiantes a participar en la convocatoria para el Disney Cultural Exchange Program 2027.

Con ello, la UAT alista la integración de su tercera generación de participantes en este prestigioso esquema internacional, reafirmando su visión como motor de desarrollo y liderazgo para la juventud tamaulipeca.

Esta experiencia ofrece una estancia laboral y formativa durante el periodo vacacional de verano (del 17 de mayo al 5 de agosto de 2027), brindando a las y los seleccionados la oportunidad de desempeñarse en puestos de primera línea en los parques temáticos y hoteles resort de Walt Disney World en Orlando, Florida.

Además, la UAT brinda la opción de acreditar este intercambio como prácticas profesionales para alumnos de programas académicos afines como Negocios Internacionales, Ciencias de la Comunicación, Administración, Lingüística Aplicada, Turismo, Mercadotecnia e Ingeniería en Negocios, entre otros.

Para postularse, la comunidad estudiantil deberá cumplir con requisitos básicos como: estar cursando la licenciatura de forma regular, registrar un promedio mínimo de 9.0, haber concluido al menos un semestre y tener por lo menos un periodo escolar restante tras la conclusión de la estancia, además de contar con un nivel de inglés fluido y disponibilidad para laborar tiempo completo.

Los aspirantes deberán integrar su expediente digital con pasaporte vigente, kardex del periodo Primavera 2026-1, comprobante de inglés B1 emitido por alguno de los Centros Universitarios de Idiomas (CeU) o certificación equivalente, curriculum vitae en inglés, cartas de recomendación y de motivos, evidencias de actividades extracurriculares y un video creativo de presentación personal en inglés con duración máxima de tres minutos.

La entrega de la documentación se realizará de forma digital el próximo 14 de septiembre de 2026, fecha fijada como día único para la recepción de expedientes. La Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales de la UAT evaluará las solicitudes para seleccionar a los 10 mejores perfiles de la institución, siendo la empresa Walt Disney la encargada de determinar la selección final.

Para más información sobre las bases, los interesados pueden comunicarse al teléfono 834 31 818 00 extensión 1924 o mediante los correos movilidadestudiantil@uat.edu.mx y osluna@uat.edu.mx así como en las redes sociales de la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales de la UAT.

LLEVAN LUCY Y LALO GATTÁS PROGRAMA “PASOS POR LA EDUCACIÓN” AL EJIDO LA PRESA… Porque apoyar a un estudiante es sembrar la oportunidad de construir un mejor futuro para niñas, niños y jóvenes, la presidenta del Sistema DIF Victoria, Lucy de Gattás y el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, visitaron el ejido La Presa con el programa “Pasos por la Educación” para hacer entrega de kits escolares a estudiantes de nivel básico.

Con emotiva bienvenida, fueron recibidos por alumnos, maestros y padres de familia en la escuela secundaria Magdaleno Aguilar, donde de manera personal y en presencia de directores hicieron entrega de mochilas y útiles para contribuir en su formación educativa y economía familiar de los hogares del área rural.

“Cada mochila es una motivación para que nuestras niñas y niños sigan estudiando con ilusión. No hay mejor inversión que apoyar su educación y ayudar a la economía de sus padres”, destacó Lucy de Gattás.

Por su parte, el alcalde Lalo Gattás reconoció el trabajo del equipo DIF dirigido por su esposa Lucy de Gattás y refrendó su compromiso de seguir acercando este programa a las comunidades rurales y colonias de la Capital.

“Queremos que ningún niño se quede sin estudiar por falta de útiles. Estamos sembrando futuro”, afirmó, al asegurar que con estas acciones, el Gobierno y DIF Victoria reafirman su compromiso con la educación como base del desarrollo de Victoria.

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