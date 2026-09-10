Debuta Corre TDP, este viernes contra Cadereyta

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con la convicción de buscar las tres unidades e iniciar con el pie derecho el nuevo torneo, el equipo Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas recibe este viernes al conjunto del CF Cadereyta a las 10:00 horas en el Estadio Universitario profesor Eugenio Alvizo Porras, en duelo correspondiente a la jornada 2 de la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP.

El cuadro juvenil universitario se presentará ante su afición en el recién iniciado torneo y en el que buscará plasmar todo el trabajado realizado hasta el momento, para conseguir a toda costa la victoria que le permita afianzarse desde un inicio de la campaña, para ir tratando de lograr los objetivos trazados desde un inicio de la pasada pretemporada.

Bajo las órdenes del estratega victorense Edgar Barrón García, apoyado por su cuerpo técnico, han consolidado un plantel fuerte conformado en gran medida por tamaulipecos, hecho para enfrentar los retos que exige esta división y lo más importante, el continuar fortaleciendo la parte formativa en la institución azulnaranja.

Los jugadores esperan el apoyo incondicional de la gran afición victorense, por lo que invitan a los aficionados y a la comunidad universitaria a que asistan este viernes al estadio Universitario Victoria en punto de las 10:00 horas completamente gratis y así escribir juntos una nueva historia en dicha división profesional del balompié nacional.