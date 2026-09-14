Agrupamientos Canino y Montado de la Guardia Estatal se preparan para el desfile patrio

Darán muestra de su adiestramiento y trabajo al servicio de las familias tamaulipecas

14 septiembre, 2026
1 minuto de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ante la proximidad del tradicional desfile conmemorativo del inicio de la Independencia de México, la Dirección de Agrupamientos Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) afina los últimos detalles para participar en esta celebración cívica.

En el desfile, que será encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, la SSPT se sumará a los diferentes contingentes de instituciones públicas, educativas y de seguridad que, desde sus respectivas áreas, trabajan diariamente al servicio de la población.

Como parte de su preparación, elementos de los Agrupamientos Canino y Montado de la Guardia Estatal realizan prácticas de alineación y coordinación junto con los ejemplares caninos, equinos, jinetes y manejadores que participarán el próximo 16 de septiembre.

Estos ensayos forman parte de las actividades programadas por la SSPT para conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, fortaleciendo el sentido de identidad, patriotismo y respeto a los símbolos patrios entre quienes integran esta institución.

14 septiembre, 2026
1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Fortalece Lalo Gattás unidad institucional con alcalde de Jaumave

14 septiembre, 2026

Científico de la UAT crea dispositivo para detección temprana de tumores de mama

14 septiembre, 2026

Ciudad Victoria: Apoya Lalo Gattás a familias que carecen de cisterna de agua

8 septiembre, 2026

Tamaulipas refuerza acciones de vigilancia y prevención para contener plaga de gusano barrenador

8 septiembre, 2026
Botón volver arriba