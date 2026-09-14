Marco Antonio Vázquez Villanueva

Victoria se llama, tierra de pasiones…

Lalo Gattás, el presidente municipal de Victoria, políticamente hablando, anda en los cuernos de la luna.

Ya en su cumpleaños había dado muestras de tener de su lado a los empresarios más poderosos de la región, en el mismo recibió la cortesía de que en la mesa principal estuvieran por lo menos cinco de los que pelearán la gubernatura en 2028, y su poder de movilización lo demostró con más de dos mil 500 personas presentes en el mismo.

El sábado rindió su segundo informe de este periodo de gobierno, en lo práctico, el quinto, si recordamos que fue reelecto, y el evento no desmereció; al contrario, estuvieron presentes todos los políticos más importantes de esta región, también representantes de grupos empresariales, organizaciones civiles y sociedad en general.

Los números para Victoria son extraordinarios si hablamos de inversiones y de lo que se venía registrando durante el sexenio pasado en el que la capital fue tratada con odio, minimizada, y la hicieron ver como una ciudad cualquiera cuando para todos es conocido que se trata del rostro de Tamaulipas, como lo dice la presidenta Claudia Sheinbaum, del corazón. Al final le dejaré la información oficial para que la contraste con el pasado y con lo que usted vive.

El caso es que el alcalde nuevamente dejó entrever la posibilidad de buscar ser diputado federal y, si de algo sirven las señales que se enviaron en el evento, las probabilidades de ello se han incrementado, en voz del propio gobernador, el alcalde recibió elogios, también Lucy de Gattas, su esposa.

El presidente municipal de Victoria navega con otros vientos, pero no todo está ganado, eso sí, de él dependerá si hace efectivos los elogios de quien palomeará las candidaturas, si conserva la buena voluntad, porque vendrán tiempos complicados para todos.

De qué le habló, pues de que se va a parir una nueva camada de gobernantes municipales, también de legisladores locales y federales, en esos procesos no todos salen contentos, pero sí todos se ponen nerviosos, lo que provoca golpeteos y descalificaciones.

Ahora, ha de saber que mientras el alcalde quiere ser diputado federal, en la calle ya andan por lo menos una docena de políticos que pretenden su silla, de esos soñadores solo un par parecen de su establo, los demás pertenecen a otras corrientes.

Será ahí donde Lalo Gattás tendrá que decidir su futuro político y el de su equipo, encabezar la fórmula a diputado, o un pleito febril, desgastante y con un escenario complicado para lograr también la candidatura a la presidencia municipal nuevamente para los suyos.

Por eso le digo que, como dice la canción emblemática y representativa de la capital, “Victoria se llama, tierra de pasiones”, y parece que no van a parar hasta no ver nombres en las boletas electorales del 2027…

UN REGAÑO SIN PRECEDENTES… Si tienen poquita vergüenza, algunos de los miembros del gabinete de Américo Villarreal Anaya deben estar con la cola entre las patas.

No es para menos, el regaño que recibieron el sábado, en pleno acto del informe municipal de Victoria, no tiene precedentes, le puedo asegurar que jamás se había hecho tan público que funcionarios de alto nivel fueran enviados a trabajar por el propio gobernador.

Porque no hay otra interpretación a las palabras, por más sutiles, por más que conservaron un tono amable, por más que se hicieron con todo respeto, lo único que se observa en las mismas es un coscorrón fuerte, de esos que gritan que ya se sabe, por Quien Manda en el Estado, que “a algunos” no les gusta ensuciarse las botas o las zapatillas, ni salir de su zona de confort, y eso no va con su función pública.

“Aquí me da mucho gusto ver ahora a muchos integrantes de nuestro gabinete, que los extrañamos en algunos de los otros municipios distantes y rurales, pero que estamos esperando que hagan presencia en los próximos, sobre todo en los que se tiene una responsabilidad fincada en su ámbito de competencia para que se desarrollen esos municipios y que estamos trabajando en forma coordinada para poderlo así lograr. Muchas gracias por su presencia”, dijo el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Veremos qué sucede de hoy en adelante.

Por lo demás, bien por el gobernador, bien porque, en lo visto, también queda clara la respuesta para quienes se preguntaban si la presencia de Américo en todos los informes municipales era buena o mala, desde el principio les dije que cien por ciento positivo, que era un acto que nadie había hecho antes y, por tanto, sería muy útil para descubrir qué funciona y qué estaban dejando a deber en los municipios de Tamaulipas…

INICIA EL AÑO ELECTORAL… Aunque desde hace mucho los aspirantes a cargos de elección popular andan en las calles, déjeme informarle que ahora sí, formalmente, las autoridades electorales pusieron en marcha los trabajos de organización del proceso electoral, dio inicio el año electoral, le llaman. Le dejo la posición oficial del IETAM al respecto:

El IETAM da inicio formal al Proceso Electoral Ordinario 2026-2027, con el compromiso de organizar elecciones libres, legales, equitativas y confiables, garantizando que cada voto sea contado y que la voluntad ciudadana sea respetada.

Durante los próximos meses, trabajaremos con imparcialidad, transparencia, diálogo y estricto apego a la ley, porque nuestra responsabilidad no es decidir por Tamaulipas, sino garantizar que Tamaulipas pueda elegir.

La democracia se construye con instituciones sólidas, participación ciudadana y respeto a las diferencias.

El IETAM está aquí para organizar, garantizar, escuchar y rendir cuentas.

#IETAM #Elecciones2027 #Tamaulipas #Democracia #ParticipaciónCiudadana

CIENTÍFICO DE LA UAT CREA DISPOSITIVO PARA DETECCIÓN TEMPRANA DE TUMORES DE MAMA… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) diseña un sistema portátil para detectar el cáncer de mama de manera temprana, mediante un proyecto que lidera el Dr. Alberto Reyna Maldonado, investigador de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR).

Denominado “Sistema compacto no invasivo de imagen por microondas para detección temprana de cáncer de mama”, el proyecto tiene como propósito desarrollar un prototipo robotizado con sensores para observar imágenes de tumores en un dispositivo portátil, económico y seguro.

“No invasivo significa que la radiación que emitimos utiliza niveles mínimos de potencia que el cuerpo humano soporta sin afectar la salud”, indicó el investigador.

Explicó que, en los experimentos de laboratorio, el sistema demostró ser altamente eficaz para detectar tumores de menos de un milímetro, el tamaño ideal para iniciar un tratamiento médico oportuno.

Destacó que el funcionamiento del equipo se basa en el estudio de los cambios físicos y eléctricos del tejido humano, subrayando el propósito de detectar un tumor antes de que el cáncer esté muy avanzado.

“Cuando se envía radiación al tejido, la radiación se contrae o no. Entonces, cuando estás enfermo, se amplía más el campo eléctrico o incluso se puede enfocar más en un punto. Esos cambios nos permiten obtener la imagen del tumor. Solamente entra una señal, cambia de forma y la captamos en la salida”, apuntó.

Describió que, al captar las señales modificadas mediante un algoritmo pueden producir la imagen del contenido. Asimismo, comentó que para la modelación se están usando maniquíes que emulan el cuerpo humano. “A nivel de simulación hemos hecho experimentos. Hicimos un modelo muy cercano o casi idéntico al tejido humano”.

Cabe destacar que el proyecto nace del Laboratorio en el Área de Radiofrecuencia de la UAM Reynosa Rodhe, donde han desarrollado estudios con antenas; sin embargo, en los últimos dos años han usado esa metodología para detectar enfermedades en humanos.

Añadió que la investigación se realiza en colaboración con el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) y con la Institución Universitaria Antonio José Camacho de Colombia.

RECIBE VICTORIA INVERSIÓN HISTÓRICA EN GOBIERNO DE AMÉRICO… El gobernador de Tamaulipas presenció el Segundo Informe de Gobierno del alcalde Eduardo Abraham Gattás Báez.

Durante los últimos cuatro años, la inversión estatal y federal sin precedentes en Ciudad Victoria supera los 13 mil 462 millones de pesos para el impulso de proyectos, de los cuales 5,300 millones de pesos corresponden a programas estratégicos y obra pública estatal, recursos que se traducen en infraestructura urbana, hidráulica, espacios públicos, mejores servicios, bienestar para las y los victorenses y obras de vialidad que consolidan la transformación y cambian el perfil urbano de la capital, expresó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Los programas federales de Bienestar, agregó, superan los 8,132 millones de pesos con un padrón de 61 mil beneficiarios de esta capital, mientras que en materia de educación se han destinado 312 millones de pesos en útiles, becas, uniformes y conectividad, y el bienestar llega directamente a las familias victorenses con una inversión de 217 millones de pesos y 390 mil paquetes alimenticios entregados.

Durante la entrega del segundo informe del presidente municipal de Victoria, Eduardo Abraham Gattás Báez, en el teatro Amalia González Caballero, el gobernador refrendó que esta dinámica colaborativa es el mejor camino para continuar la transformación de la capital del estado y cada vez tener una mejor sociedad.

“Victoria tiene una responsabilidad especial y trabajamos en unidad con el Ayuntamiento para su dignificación y retribuir en reciprocidad su condición de sede de los poderes y asiento de esta comunidad en la que todas y todos los tamaulipecos podamos sentirnos orgullosos”, expresó.

Al hacer un amplio recuento de las acciones que impulsan el nuevo rostro de la capital, el gobernador mencionó la puesta en marcha de la Ruta Conecta que mejora la movilidad, además de las obras en instalaciones deportivas, culturales, la asistencia social a través del DIF Estatal con más de 4.5 millones de raciones de desayunos escolares y el programa Lazos de Bienestar que, por su éxito, llega ya a 12 municipios.

También mencionó la construcción de la nueva Ciudad Judicial, que apuntala la transformación en el Poder Judicial del Estado; la prolongación del bulevar “José López Portillo”; la Casa Hogar San Antonio, el CREE; la Casa Hogar del Adulto Mayor; el impulso al Puerto Interior de Victoria; las obras del nuevo acueducto y la entrega en varias ocasiones en Victoria de Viviendas para el Bienestar.

Al finalizar su mensaje, el gobernador Américo Villarreal recordó la canción que el compositor victorense Tomás Guillén escribió para conmemorar en su momento los 200 años de la fundación de la entonces Villa de Aguayo: Allá por el norte tierra de pasiones, entre las montañas se encuentra escondida, es de Tamaulipas la flor consentida… ¡Qué Viva Victoria, por siempre gloriosa!.

Al agradecer la presencia, el respaldo permanente y la inversión histórica que el gobernador Américo Villarreal ha destinado a Victoria, el presidente municipal, Eduardo Abraham Gattás Báez, destacó el apoyo del mandatario estatal para hacer justicia a esta ciudad a través del fondo de capitalidad.

“Señor gobernador doctor Américo Villarreal Anaya, usted comprendió que este fondo no era para un presidente municipal, no era para una administración, era para Victoria, por eso, frente al pueblo de nuestra capital quiero decirle gracias gobernador, gracias por respaldar a su tierra, gracias por hacer justicia a nuestra capital”, expresó.

El alcalde también se refirió de manera especial al apoyo del gobernador para hacer realidad la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero a esta capital y recordó el impulso que en su momento brindó el gobernador Américo Villarreal Guerra para construir el primer acueducto.

“Hoy hay una de esas coincidencias que parecen escritas por la propia historia, después de varias décadas, cuando Victoria vuelve a enfrentar el desafío de garantizar el agua para las próximas generaciones, le corresponde a su hijo, al gobernador Américo Villarreal Anaya, impulsar la segunda línea de acueducto; padre e hijo, dos momentos distintos, dos generaciones y una misma responsabilidad por Victoria. El primero ayudó a resolver el agua de la ciudad que entonces crecía, el segundo está ayudando a garantizar el agua de Victoria que viene. Gracias gobernador”, mencionó.

RESPALDA GOBERNADOR 5 AÑOS DE RESULTADOS DE LALO GATTÁS… En Victoria, la capital de Tamaulipas, la transformación avanza con una visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya que se refleja en obras, servicios y bienestar para los victorenses, afirmó el alcalde Eduardo Gattás Báez, al rendir su 5to. Informe de Resultados al frente de la administración municipal.

En su mensaje ante el pueblo de Victoria, agradeció el invaluable apoyo del mandatario por la inversión estatal y gestión federal por más de 13,460 millones de pesos en obra pública, de movilidad, hidráulica, salud, educativa, vivienda y social que fortalece el bienestar de los capitalinos.

“Gracias, gobernador Américo, por el cariño y apoyo que da a Victoria y su gente. Vamos a seguir trabajando juntos, municipio, Estado y Federación, para que nuestra capital se vuelva más fuerte”, expresó Gattás Báez en su mensaje ante senadores, diputados, alcaldes de Nuevo Laredo y Reynosa, Fuerzas Armadas, líderes políticos, empresariales, sindicales y sociedad civil.

Aseguró que en Victoria se trabaja con visión de futuro para dejar los cimientos que beneficien a las próximas generaciones y dejar un legado de buen gobierno en la atención de servicios, finanzas, operatividad administrativa, en la reconstrucción del tejido social y obras que perduren por años, como la segunda línea del acueducto que se construye para la ciudad con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En cinco ejes, resumió las acciones y resultados de su gobierno, en los que destacó lograr alcanzar una administración responsable con una recaudación histórica de 287 MDP en 2026 y disponer de un presupuesto de 1,271 MDP que se han destinado a obras y eficiencia de servicios primarios, con la compra de 24 camiones recolectores, unidades para apoyo de seguridad vial, rehabilitación de vialidades y obras en las que se han invertido 709 MDP.

En política social, informó que se han atendido y resuelto más de 24 mil peticiones ciudadanas, la entrega de 135 mil comidas nutritivas, 236 mil apoyos alimentarios, 22 mil garrafones de agua gratuita y 5.4 millones de raciones de desayunos escolares a través del Sistema DIF Victoria.

“Tú eres parte importante en esta historia de mi gobierno, gracias por servir a Victoria”, dijo a su esposa Lucy de Gattás, quien estuvo presente con sus hijos Abraham, Jacobo y Gali en la ceremonia cívica celebrada en el teatro Amalia G. de Castillo Ledón.

Al tomar la palabra, el gobernador Américo Villarreal Anaya felicitó al alcalde de la capital por el balance de obras, esfuerzos y logros municipales, y reiteró su compromiso de redoblar su empeño para tener una mejor sociedad en la ciudad que lo vio nacer, crecer y consolidarse en el ámbito profesional y político.

“En Victoria, que es de Tamaulipas la flor consentida, trabajamos en unidad con el Ayuntamiento para su dignificación como sede de los poderes del Estado”, señaló al anunciar más inversión a través del Fondo de Capitalidad, mejora del servicio de transporte y la próxima consolidación de la segunda línea del acueducto y puerto interior.

En ese contexto, Gattás Báez dijo estar dispuesto a seguir trabajando por Victoria y alzar la voz por los tamaulipecos en el ámbito político que se le presente. “Vamos a seguir trabajando y dando más por Victoria y Tamaulipas”, puntualizó.

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