Fortalece Lalo Gattás unidad institucional con alcalde de Jaumave

Para seguir avanzando juntos y fortalecer la unidad institucional entre gobiernos municipales, el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, acompañó al Profr. Manuel Báez Martínez a la presentación de su Segundo Informe de Gobierno al frente de la administración municipal de Jaumave.

14 septiembre, 2026
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Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Para seguir avanzando juntos y fortalecer la unidad institucional entre gobiernos municipales, el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, acompañó al Profr. Manuel Báez Martínez a la presentación de su Segundo Informe de Gobierno al frente de la administración municipal de Jaumave.

Junto al gobernador Américo Villarreal Anaya, el alcalde de Victoria atestiguó los avances y resultados presentados por el edil jaumavense en beneficio de las familias de la región.

“Felicito a mi amigo el Profe Manuel Báez por su gran trabajo al frente de Jaumave. Cuando los municipios trabajamos unidos, con el respaldo de nuestro gobernador Américo Villarreal, Tamaulipas avanza con más fuerza”, expresó.

Lalo Gattás reconoció el trabajo de Báez Martínez y refrendó su disposición de seguir trabajando en equipo, con unidad y coordinación, para impulsar el desarrollo de los municipios de Tamaulipas.

14 septiembre, 2026
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