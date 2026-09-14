Mejora SET infraestructura educativa en municipios rurales

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En cumplimiento de la visión de que todas y todos los estudiantes tengan mejores condiciones de acceso y oportunidades para recibir una educación de calidad, el Gobierno de Tamaulipas continúa invirtiendo en infraestructura educativa, afirmó Miguel Ángel Valdez García.

El titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) expresó que los recursos se implementan tanto en los municipios urbanos como en los rurales, y Jaumave es uno de los municipios beneficiados con la inversión federal y estatal para este rubro.

Explicó que se ha mejorado la infraestructura de varios planteles de educación básica, y se han construido nuevos espacios en la Escuela Normal “Profr. y Gral. Alberto Carrera Torres”, lo que permitió ampliar la matrícula de estudiantes y ofrecer mayores espacios a jóvenes de la región que deseen formarse profesionalmente en el área de la docencia.

“Como ustedes saben, esta Normal de Jaumave es central para muchos municipios. También mejoramos la infraestructura de muchas escuelas con el programa La Escuela Es Nuestra (LEEN), de la presidenta Sheinbaum, y con el programa del ITIFE (Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa): cerca de 80 millones de pesos en las estructuras, no solo en las escuelas de la cabecera, sino también del área rural”, puntualizó.

Recalcó el compromiso que el gobernador Américo Villarreal Anaya tiene con el sector educativo, no solo en el tema de la infraestructura en las escuelas, sino también con la entrega de uniformes y útiles escolares gratuitos, reflejo de que la educación es una de las herramientas más poderosas para la transformación social que están viviendo Tamaulipas y México.