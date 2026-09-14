Victoria: Realiza municipio trabajos de conservación en 18 mil m2 de calles

El Gobierno de Victoria sigue transformando la movilidad urbana con trabajos de bacheo, rastreo y nivelación de calles

14 septiembre, 2026
1 minuto de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El Gobierno de Victoria sigue transformando la movilidad urbana con trabajos de bacheo, rastreo y nivelación de calles, en la segunda semana de septiembre realizó acciones en 18,130 metros cuadrados que comprenden 14 colonias en la zona urbana y tres comunidades rurales el beneficio lo recibieron directamente 8,100 ciudadanos

A través del programa permanente de conservación de vialidades, cuadrillas de la Secretaría de Obras Públicas que garantiza vialidades seguras y eficientes en sectores de la capital, del 7 al 11 de septiembre se cubrieron 57 puntos mejorando la cinta asfáltica y el tránsito de calles sin pavimentar.

Las calles rehabilitada se ubican en las colonias Tamatán, Chapultepec, Azteca, La Gloria, Pedro Sosa, Tamaulipas y Comercial 2000, en zona centro entre 15 y 16 Zaragoza a Matamoros, Frac. Haciendas del Santuario y la col. sin nombre a la altura del boulevard Praxedis Balboa.

El rastreo y nivelación de calles se realizó en un perímetro de 16,000 M2 para los sectores Linda Vista, Vamos Tamaulipas, Emilio Portes Gil, Frac. CANACO y ejidos Guadalupe Victoria, Santa Ana y Fuerte de Portes Gil; 14 calles, 2 caminos rurales y 1 área verde del Frac. Marte R. Gómez.

14 septiembre, 2026
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