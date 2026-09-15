Fortalece Lalo Gattás gobierno humanista y cercano al pueblo

Con la convicción de seguir escuchando, atendiendo y resolviendo las demandas del pueblo, inició su tercer año de gobierno el alcalde Lalo Gattás, al entregar tinacos, pinturas, sellador y otros artículos a familias de Victoria.

15 septiembre, 2026
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Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con la convicción de seguir escuchando, atendiendo y resolviendo las demandas del pueblo, inició su tercer año de gobierno el alcalde Lalo Gattás, al entregar tinacos, pinturas, sellador y otros artículos a familias de Victoria.

Los apoyos fueron solicitados a través del área de Atención Ciudadana, recorridos de proximidad por colonias, redes sociales del Gobierno Municipal y audiencias públicas que ofrece, junto a la presidenta del DIF, Lucy de Gattás, y equipo de trabajo, con el programa Día del Pueblo.

“Nuestro compromiso es estar cerca de la gente y resolver. Iniciamos este tercer año como empezamos el primero, escuchando y cumpliendo”, afirmó el alcalde Eduardo Gattás Báez.

Con esta entrega, el Gobierno de Victoria se consolida como un gobierno cercano a la gente, al registrar la atención de 24 mil peticiones y 6 mil solicitudes resueltas en los cinco años de administrar la Capital del Estado.

Los beneficiarios, que fueron recibidos por el alcalde de Victoria en su despacho, agradecieron el apoyo del Gobierno Municipal, que contribuye directamente a mejorar sus viviendas y calidad de vida.

15 septiembre, 2026
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