Américo preside desfile cívico-militar por el 216 aniversario de la Independencia de México

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya presidió la celebración del tradicional desfile cívico-militar con motivo de la conmemoración del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, que contó con la participación de 3,146 elementos de las Fuerzas Armadas, corporaciones de seguridad y planteles educativos, en esta capital.

“Me reportaron a nivel de los 43 municipios donde hubo una muy buena afluencia en cada una de las plazas de las cabeceras municipales y no tenemos novedad, así es que fue una buena fiesta”, expresó el gobernador al término del desfile al referirse a la celebración de las fiestas patrias en Tamaulipas.

Acompañado por el vicealmirante Fernando Rodríguez Cuevas, comandante de la Primera Zona Naval, y el coronel Gerardo Martínez Andrade, jefe de Estado Mayor de la 48 Zona Militar, el gobernador del Estado presidió el desfile en el que tomaron parte 412 elementos del Ejército Mexicano, Armada de México y Guardia Nacional.

Ante el entusiasmo de miles de familias que acompañaron el desfile a lo largo del bulevar Tamaulipas, también participaron 1,031 elementos de la Guardia Estatal, además de 1,567 alumnos de 20 instituciones educativas desde preescolar hasta planteles de educación superior, así como 22 elementos de Protección Civil Estatal, 20 de la Cruz Roja Mexicana, 40 cabalgantes y 23 motociclistas.

Luego de más de una hora del paso de los contingentes, el coronel Miguel Ángel Salgado Peralta, comandante de la columna del desfile cívico-militar, dio a conocer el parte de novedades, reportando también la participación de tres banderas de guerra, cuatro banderas nacionales, dos escudos de Tamaulipas, 42 vehículos de las Fuerzas Armadas, dos embarcaciones de la Armada de México, dos helicópteros de la Guardia Estatal, 40 caballos y 22 canes, “todo sin novedad”.

Al término del evento, en entrevista, el gobernador Américo Villarreal dio a conocer que este jueves 17 reanudará su recorrido por todo el estado para acompañar a las y los presidentes municipales en sus respectivos informes de gobierno, en esta ocasión en los municipios de la zona huasteca y en el sur de la entidad.

“A partir de mañana reiniciamos esta acción republicana atendiendo a la invitación de los presidentes municipales a escuchar con atención su segundo informe, viendo cómo nos sumamos para el progreso y bienestar de los tamaulipecos”, mencionó.

Durante el desfile acompañaron al gobernador el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Mauricio Cansino Báez; el diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; la magistrada Tania Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz; el senador José Ramón Gómez Leal; el fiscal general de Justicia, Jesús Eduardo Govea Orozco; el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdéz García; el jefe de Oficina del Gobernador, Earl Tuexi Amaro; el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez; y el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero.