Refuerzan vigilancia y protección de tortugas marinas en campamentos de Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la conservación de la biodiversidad y la protección de las especies marinas, se llevó a cabo una jornada de inspección y verificación en campamentos tortugueros de Tamaulipas.

Durante esta actividad, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó acciones de vigilancia con el propósito de constatar que las actividades desarrolladas en estos espacios se lleven a cabo de acuerdo con los planes de manejo establecidos y la normatividad ambiental vigente.

La revisión forma parte de los esfuerzos interinstitucionales encaminados a fortalecer las medidas de protección de las tortugas marinas y garantizar que las acciones de conservación se desarrollen bajo criterios técnicos, ambientales y de responsabilidad.

A través de los campamentos tortugueros se realizan importantes labores de protección, monitoreo, manejo y conservación de las especies de tortugas marinas que llegan a las costas tamaulipecas, contribuyendo a preservar los ecosistemas marinos y costeros del estado.

La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas refrenda así su compromiso de trabajar de manera coordinada con las instituciones ambientales para fortalecer las estrategias de conservación y vigilancia, procurando que cada acción en favor de la fauna silvestre se realice con responsabilidad y apego a las disposiciones correspondientes.

Estas acciones responden a la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya de impulsar políticas públicas orientadas a la protección del patrimonio natural de Tamaulipas y a la construcción de un estado donde la conservación de sus recursos naturales sea una tarea permanente.

Bajo la conducción del vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Luis Eduardo García Reyes, se continúa fortaleciendo el trabajo técnico y operativo en favor de la biodiversidad, sumando esfuerzos con las autoridades competentes para proteger las especies y los ecosistemas que forman parte de la riqueza natural de Tamaulipas.