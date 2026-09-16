Saldo blanco en ceremonias del Grito de Independencia en los 43 municipios de Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las ceremonias del Grito de Independencia realizadas en los 43 municipios de Tamaulipas concluyeron con saldo blanco, resultado de la participación responsable de la ciudadanía y del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, informó el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, previo a la ceremonia de Guardia de Honor en memoria de los héroes de la Independencia.

El funcionario destacó que tanto en Ciudad Victoria como en el resto de los municipios se desarrollaron las celebraciones con tranquilidad, en el marco del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México y del cuarto Grito de Independencia encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Villegas González reconoció la participación de la ciudadanía y el trabajo preventivo realizado por las distintas instituciones de seguridad y protección civil, que permitieron mantener condiciones adecuadas durante los eventos, caracterizados por una importante concentración de personas.

Explicó que, como parte de la preparación para estas celebraciones, se mantuvo una coordinación permanente entre Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública y las autoridades municipales, además de la operación de centros de mando para dar seguimiento a cualquier eventualidad. En Ciudad Victoria, uno de estos puntos de coordinación se instaló en las inmediaciones del Teatro Amalia González Caballero, sin que se registraran incidentes relevantes.

El secretario general de Gobierno señaló que uno de los aspectos atendidos de manera especial fue el uso de pirotecnia, tema que previamente había sido revisado en coordinación con la Secretaría de Gobernación, con el propósito de que los ayuntamientos implementaran los despliegues preventivos necesarios y mantuvieran vigilancia durante las celebraciones.

“Gracias a la ciudadanía y al esfuerzo de los diferentes órdenes de gobierno, tuvimos un saldo blanco aquí en la capital, como en los otros 42 municipios del estado de Tamaulipas”, expresó.

Refuerzan coordinación en materia de seguridad

En otro tema, el funcionario estatal destacó que el Gobierno de Tamaulipas mantiene un trabajo permanente en las Mesas de Paz, mediante una estrategia de coordinación entre autoridades estatales, federales y municipales.

Señaló que esta coordinación ha permitido dar seguimiento a los principales indicadores de seguridad y fortalecer las acciones preventivas en los 43 municipios, con especial atención en aquellos que concentran una mayor población.

Respecto a Reynosa, explicó que se ha reforzado el despliegue operativo con la participación de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado, además de acciones de proximidad social en plazas, espacios públicos y centros deportivos.

El objetivo, dijo, es fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad, generar una mayor cercanía con las comunidades y facilitar el acceso a los mecanismos de denuncia, como el 911, 089 y la denuncia digital.

Villegas González subrayó que la estrategia de seguridad contempla distintos equipos de trabajo y acciones de proximidad para escuchar directamente a la ciudadanía, conocer sus necesidades y fortalecer la presencia institucional.

Finalmente, reiteró que el Gobierno de Tamaulipas continuará trabajando de manera coordinada con la Federación y los municipios para fortalecer las condiciones de seguridad y contribuir a mejorar la percepción ciudadana, privilegiando siempre la atención cercana y el bienestar de las y los tamaulipecos.