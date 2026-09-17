Reitera Américo Villarreal apoyo a Miquihuana para avanzar en la transformación y bienestar

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Miquihuana, Tamaulipas.- El compromiso de los gobiernos humanistas es que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera, afirmó en Miquihuana el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien reiteró todo su apoyo para avanzar en la transformación con unidad y mejores oportunidades para todos.

El gobernador reanudó este jueves su recorrido por todos los municipios del estado y, en la plaza principal de Miquihuana, recibió el segundo informe de la presidenta municipal Gladis Magalis Vargas Rangel.

Ante el entusiasta recibimiento de las familias presentes, el gobernador agradeció las muestras de afecto y aseguró que ha sido el mejor de todos los municipios en donde ha estado.

“Hasta ahorita, de todos los municipios que he ido, ustedes sacan el primer lugar; de todas las porras bien organizadas para la presidenta y para mí; así es que ya me dirán qué premio quieren, pero porque se sacaron el primer lugar de todos los municipios. ¡Bravo!”, expresó.

Destacó que en Miquihuana los Programas Federales de Bienestar llegan a 1,600 beneficiarios y, a través de ellos, se dispersan más de 376 millones de pesos al año, que seguramente mejoran las condiciones de vida y bienestar de la población.

“No quiere decir, como nos decía la presidenta, que todo está resuelto, tenemos mucho trabajo pendiente por hacer, pero si lo hacemos en unidad, vamos a lograr hacerlo más y mejor y más prontamente para todos”, afirmó.

Ante la presencia de integrantes de su gabinete, indicó que el objetivo es fortalecer las acciones en salud, educación, la rehabilitación de los caminos rurales, impulsar el turismo y, en general, el bienestar de la población con la entrega de mayor número de despensas, tinacos, nuevos comedores de Bienestar, “abriéramos otro comedor de Bienestar en el Estanque de los Eguía, para poderlo organizar, y lo vamos a hacer”, afirmó.

La presidenta municipal Gladis Magalis Vargas Rangel hizo un reconocimiento al gobernador Américo Villarreal por el apoyo y las obras que han permitido avanzar en la transformación del municipio.

“Señor gobernador, Miquihuana avanza; gracias por sus apoyos, obras y acciones y desde aquí hago un reconocimiento a su señora esposa, la doctora María de Villarreal. Mis más sinceros saludos y mi agradecimiento, señor gobernador”, dijo.

Como parte de su visita a este municipio, el gobernador inauguró un recinto de acopio para la promoción del comercio local, en donde podrán almacenarse y procesar productos no maderables de la región como laurel, orégano, yerbaniz, gobernadora, entre otros.