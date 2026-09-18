Beneficia DIF Victoria a 2 mil 947 familias con tercera entrega de despensas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con el compromiso de mantenerse cerca de las familias que más lo necesitan, el Sistema DIF Victoria realizó la tercera entrega de despensas del programa “Voluntad de Ayudar a las Familias”, beneficiando a 2 mil 947 personas de la zona urbana y rural de la Capital del Estado.

En las instalaciones del Sistema DIF Victoria, la presidenta del organismo, Lucy de Gattás, destacó que estas acciones forman parte del trabajo permanente para escuchar, atender y acompañar a las familias victorenses.

“En el DIF no solo entregamos apoyos, estamos cerca de la gente, escuchando, atendiendo y resolviendo sus necesidades”, afirmó.

Ante las familias beneficiarias, Lucy de Gattás anunció además la realización de su Quinto Informe de Resultados, en el que dará a conocer las acciones, avances y logros alcanzados durante su gestión al frente del Sistema DIF Victoria, con especial atención a los adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, niñas y niños de la Capital del Estado.

En su intervención, el alcalde Lalo Gattás reconoció el trabajo que realiza su esposa y todo el equipo del DIF Victoria, destacando su sensibilidad y compromiso para servir a la ciudadanía.

“Al igual que el DIF, somos un gobierno que pone en el centro el bienestar del pueblo de Victoria”, expresó.

Con la tercera entrega del programa “Voluntad de Ayudar a las Familias”, el DIF Victoria refrenda su compromiso de continuar impulsando acciones de apoyo y atención social que contribuyan al bienestar de las familias victorenses de las zonas urbana y rural.