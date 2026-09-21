Análisis Político

Antonio Frausto

Las revelaciones de Gloria

Dice un dicho popular, la mentira dura mientras la verdad aparece, traigo esto a referencia por la publicación en redes sociales de un video que publicó hace unos días Gloria Gamboa Molina, ex secretaria de Salud en Tamaulipas durante la administración cabecista.

Y es que, la ex funcionaria dio a conocer la semana pasada a la opinión pública que básicamente fue una marioneta del ex gobernador Cabeza de Vaca, que ella solo se encargaba de las funciones operativas de la secretaría y que él, a través de Alejandro Aguilar Poegner, subsecretario de administración y finanzas se encargaba de la adjudicación de los contratos y licitaciones de acuerdo a su conveniencia económica y los acuerdos políticos que tenía.

La revelación no es cosa menor, refleja varios puntos importantes, el primero, confirma lo que muchas personas sabían, que Cabeza de Vaca y familia, manejaban directamente los asuntos financieros de toda la administración pública, digamos que para que no hubiera cabos sueltos en eso de los asuntos de corrupción.

El segundo, la doble moral de Cabeza de Vaca, que no se cansa de atacar a varias figuras nacionales y estatales del morenismo, de ser cómplices de Sergio Carmona en el tema del “huachicol fiscal”, cuando el también tuvo tratos con este personaje finado, a través de las empresas Permart y Joser, con convenios millonarios con el gobierno estatal.

El tercero, la lealtad hacia un jefe o ex jefe político dura hasta que lo más valioso que tiene una persona está en peligro, es decir, la libertad o la vida. Pues de encontrarse culpable por el presunto quebranto de 343.9 millones de pesos, sin duda que llevaría a la ex secretaria tras las rejas. Por lo que ha decidido que si va a caer no lo hará sola.

El cuarto, aunque de manera tibia, en el video responsabiliza al ex gobernador en caso de que le suceda algo, pidiendo que se investigue de inmediato.

El quinto, que es un golpe mediático contra la credibilidad del ex gobernador, quien con apoyo de medios nacionales o digitales intenta posicionarse como el paladín de la verdad y la justicia, como un perseguido político, creyendo que le alcanzará para pelear por la candidatura de la oposición a la presidencia en el 2030, cuando ni en el propio Tamaulipas se le quiere, con el rechazo de la mayor parte de quienes gobernó.

Bien dicen que el pez por su boca muere y estas revelaciones vienen a confirmar que Cabeza de Vaca no es ninguna blanca paloma y que la imagen que intenta vender es solo una farsa más de su carrera política.

OBRA PÚBLICA SERÁ PRIORIDAD EN VICTORIA

Un presupuesto de por lo menos mil 300 mdp, será el presupuesto que el Gobierno Municipal de Victoria espera contar para el 2027, en donde la obra pública será una de las prioridades para la administración que lidera Lalo Gattás.

Y es que, si hay una deuda pendiente con la gente, es que cuente con calles en buen estado para transitar sus vehículos y los más pobres, aquellos que habitan en las colonias de la periferia de la ciudad son los que más lo sufren, al contar con calle sin pavimentar, un servicio que también debería de considerarse como básico como el agua o la luz, más allá de que tengan vehículo o no.

Como el mismo edil ha dicho, el recurso que se autorice para obra pública se destinará en la pavimentación de calles que no tienen este servicio y en el bacheo en donde se requiera, pues la idea es dejar a las próximas autoridades una ciudad funcional en los servicios públicos, como hace muchos años no se tenía, pues ya se cuenta con buenos servicios en luminarias y recolección de basura, y el gran pendiente es la pavimentación.

Hay que tener presente que en los 5 años de gobierno al frente de la administración local, Lalo Gattás ha empezado a cambiar el rostro de Victoria, como lo mencionó en su más reciente informe de gobiernos, y con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya la ciudad está cambiando, mejorando su infraestructura en temas como avenidas y la muy importante mega obra hidráulica de la segunda línea del acueducto, proyecto que el edil retomó en su primer año de administración y que hizo suyo el mandatario estatal al llegar al poder.

La cereza del pastel para culminar ambas administraciones exitosas, sería el inicio de obra de la tan anunciada aduana terrestre o puerto seco para Victoria. Obra que de realizarse e implementar tal cual como fue concebida, verdaderamente transformará a la capital de gran manera. Dándole una nueva vocación económica e inyectándole muy muy importantes recursos que por supuesto los gobernantes deberán aplicar en continuar el desarrollo de la capital.

BUSCA UAT EXCELENCIA EDUCATIVA

Las facultades o unidades académicas son sin duda el alma de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, al ser los principales espacios de aprendizaje de la comunidad universitaria, por eso la importancia de que cuenten con docentes preparados y procesos que acrediten su calidad.

Y es que, tal parece que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADYCS) del campus Tampico-Madero ha entendido eso, pues no solo es una de las más grande, sino también una de las que mejores indicadores tiene en temas educativos, al contar con una matrícula de 4 mil 100 estudiantes y 243 docentes, de los cuales el 91 por ciento tiene el nivel de doctorado y más de una veintena forman parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), proyectando la incorporación de más catedráticos para el próximo año.

Por eso el rector Dámaso Anaya tomó protesta a Elda Ruth de los Reyes Villarreal como nueva directora de dicha facultad para el período 2026-2030. La nueva directora anunció la apertura de nuevas carreras acorde a las necesidades sociales y la mejora en infraestructura para que cada vez existan mejores condiciones para un proceso educativo exitoso. Enhorabuena por la máxima casa de estudios que continúa consolidándose como un referente educativo en Tamaulipas.

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