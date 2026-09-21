Brindan a productores herramientas para mejorar la fertilidad de los suelos citrícolas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Hidalgo, Tamaulipas.- Con el objetivo de fortalecer la productividad del campo tamaulipeco y promover prácticas que contribuyan a mejorar las condiciones de los suelos agrícolas, se llevó a cabo la conferencia “Importancia del análisis y regeneración del suelo como opción para mejorar la producción citrícola”, en el Ejido Guillermo Zúñiga, municipio de Hidalgo, Tamaulipas.

La actividad fue encabezada por Eliseo Camacho Nieto, subsecretario de Desarrollo Agrícola, en coordinación con la Dirección de Extensionismo Agrícola y la Cadena Citrícola, como parte de las acciones del programa S107 “Apoyo al Desarrollo Productivo y Económico 2026”.

Durante la jornada, se destacó el trabajo coordinado que impulsa la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, encabezada por Antonio Varela Flores, para fortalecer las acciones en beneficio del sector agrícola y contribuir al desarrollo productivo y económico de las comunidades.

Además, se recalcó la importancia de conocer las condiciones físicas y químicas del suelo para establecer estrategias adecuadas de manejo y regeneración que permitan mejorar el desarrollo de los cultivos, particularmente en las zonas dedicadas a la producción de cítricos.

En su participación, Yazmín Contreras Zapata, directora de Extensionismo Agrícola, presentó los resultados alcanzados por el programa de extensionismo agrícola durante el periodo 2023-2026, destacando el acompañamiento técnico brindado a productores de distintas regiones de Tamaulipas.

Informó que, durante este periodo, se han atendido 19 mil 493 hectáreas correspondientes a las cadenas productivas de cacahuate, cítricos, cactáceas, caña de azúcar, frijol, hortalizas, maíz, mango, nopal y sorgo.

Asimismo, señaló que estas acciones han beneficiado a 3 mil 122 productores de 288 comunidades, mediante el trabajo de 106 extensionistas, quienes brindan asesoría y acompañamiento técnico para fortalecer las capacidades productivas del sector agrícola.

El coordinador de las cadenas de cítricos y sorgo, Santiago Chacón Jiménez, presentó un resumen de los resultados obtenidos a partir de los análisis de suelo realizados en la región citrícola, resaltando la utilidad de esta herramienta para identificar las condiciones de fertilidad y establecer recomendaciones de manejo acordes con las necesidades de los cultivos.