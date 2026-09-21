Marco Antonio Vázquez Villanueva

Nuevo Laredo, traicionarse o morir…

En aras de ser coherentes con su narrativa de “no al nepotismo”, ¿debe Morena, en Nuevo Laredo, preferir entregar el poder al PAN antes que proponer como candidato a presidente municipal al diputado federal Carlos Cantú Rosas, hermano de Carmen Lilia?

La pregunta es en exceso seria, porque en aquella esquina de Tamaulipas Morena, en este momento, está perdido con cualquier otro candidato.

Contrario a ello, las encuestas, las más serias, pintan demasiado arriba al diputado federal, es más, ni se despeinaría en la elección constitucional de 2027.

Para darle un dato, al interior de Morena, el político más cercano le queda casi a 30 puntos de distancia.

Lo peor es que, entre todas y todos los aspirantes de Morena que se escuchan hasta hoy, no hay quien garantice al cien por ciento derrotar a Yahleel Abdala, quien en la elección pasada se quedó cerca.

Peor aún, algunos y algunas aspirantes guindas, pierden hasta con la senadora panista Imelda Sanmiguel, que ni siquiera crea que es tan conocida o atractiva para el electorado.

La verdad es que la decisión no es difícil en Morena, pueden, en una coalición, hacer candidato a Carlos Cantú y conservar los activos, porque Nuevo Laredo no solo significa uno de los presupuestos municipales más jugosos, por su territorio pasa la mitad de todo lo que cruza la frontera, de ida y vuelta, entre México y Estados Unidos, exacto, arriesgarse a perderlo y entregarlo a políticos de pocos escrúpulos podría ser de alto riesgo para la elección de 2028.

Le insisto, tienen que convencer al diputado federal de ser candidato, más ahora que trasciende, a nivel nacional, que Nuevo Laredo ha sido marcado como una prioridad para el Partido Acción Nacional.

No hay secretos en esos razonamientos, los blanquiazules saben que, de ganar la elección municipal y sus distritos, más arrebatar uno o dos de los municipios del sur, que en este momento están dentro de sus posibilidades, pueden permitirles competir con solvencia por la gubernatura del estado al siguiente año, obvio, esperando que los votos de los otros municipios importantes, Reynosa, Victoria y Matamoros, también se dividan.

Por eso es que el tema de los Cantú Rosas pone bastante interesante el escenario político de todo Tamaulipas, porque en la decisión que se tome veremos si Morena ya ha madurado lo suficiente o si será presa de las ambiciones personales de quienes prefieren que mueran todos antes de darle una ventaja al íntimo enemigo respecto a la lucha por el futuro de Tamaulipas.

Porque dejarles el poder a los Cantú Rosas en Nuevo Laredo equivale, en Morena, a permitirles moverse con más soltura por todo el estado, pero cerrarle el paso de ser candidato a Carlos Cantú significa un suicidio colectivo para los de guinda, sería darse el lujo de alimentar a los de azul para la contienda del 2028.

Es cierto, quizá sea muy temprano como para pensar que Morena no verá crecer, en Nuevo Laredo a otro prospecto, mujer u hombre, que pueda ganar con mucha tranquilidad aquel territorio, pero no está de más que, de una vez, que vayan imaginando ese escenario.

Mire, en la elección pasada, cuando Eugenio Hernández fue candidato del Verde al Senado, todo estaba preparado para que algunos municipios votaran por ese partido y, en otros, por Morena, los cálculos serios hacían posible borrar al PRIAN. Las encuestas pintaban un triunfo holgado en las presidencias municipales, cero riesgos para el Congreso de Tamaulipas y menos problemas para sacar adelante, con votación histórica incluso, a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aun así, desde la fórmula oficial de candidatos al Senado se movieron para presionar y darle reversa al plan, argumentaron que iban a arriesgarse a ser la primera minoría, obvio que eso no era posible en números, que se trató de ambiciones personales, y ganaron estas, estuvieron por sobre las necesidades del poder.

Los resultados ya los conocemos, si ganó Morena como se tenía previsto, barrieron en el Congreso local, triunfaron en los distritos federales en disputa, por primera vez, en muchos sexenios, se ganó la Presidencia y la fórmula al Senado de forma muy holgada por el partido en el poder estatal, pero se les coló la cabecista Imelda Sanmiguel como primera minoría.

El daño no fue menor, políticamente pudieron haber pasado a la historia como uno de los pocos estados en los que el llamado Plan C , “borrar al PRIAN del mapa político”, habría funcionado y se quedaron como los del montón porque algunos políticos prefirieron observar demasiado al futuro para ponerle nombre a la candidata o al candidato sucesor de Américo Villarreal.

La historia anterior ocurrió cuando en el horizonte se veía muy lejana la sucesión gubernamental, la de Américo, es decir, el plan de proponer a Carlos Cantú Rosas como candidato a presidente municipal en Nuevo Laredo, cuando su hermana ya será una aspirante al 2028, completamente metida en la lucha por la gubernatura, eso hace que ya no se ve tan simple para Morena tomar una decisión.

Por eso la pregunta de entrada es más interesante todavía, quizá nadie nos dé una respuesta, pero ya veremos los resultados y, en ellos, nos daremos cuenta si Morena, por ambiciones personales (aderezadas con una falsa moral en una contienda política que distará mucho de tenerla) prefirió traicionarse en su narrativa de no al nepotismo para ganar, o si decidió ser presa de las ambiciones personales de los actores políticos que luchan por un cargo muy lejano, como es la gubernatura, y morir…

CON INVERSIÓN DE MÁS DE MIL 328 MDP, AMÉRICO FORTALECE EL IMPULSO DE GONZÁLEZ… El jefe del Ejecutivo Estatal acudió al informe del alcalde Miguel Zúñiga Rodríguez.

El municipio de González tiene un gran impulso y se distingue por sus proyectos para solucionar la falta de agua, en educación, en la producción de carbón, el desarrollo agrícola y la rehabilitación de sus caminos rurales, afirmó el gobernador Américo Villarreal.

Al destacar que durante los cuatro años de su gobierno se han invertido en González más de 1,328 millones de pesos, el gobernador refrendó su respaldo a este municipio porque fue uno de los primeros que se sumaron a este despertar de conciencias, dijo.

“Ese es el gran impulso que tiene este municipio de González, porque fue uno de los más fuertes participantes en este despertar de conciencias y que sepamos que juntos estamos del lado correcto de la historia y que tenemos que seguir trabajando en esa forma para sostener estos proyectos de nación que están enfocados en buscar el beneficio de la gente”, expresó.

Luego de recibir el segundo informe del presidente municipal de González, Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, el mandatario estatal afirmó que se ha logrado avanzar en este gobierno municipal en áreas sustantivas de lo que se sembró y ahora se están comenzando a cosechar.

Expuso que con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a González llegan aproximadamente 335 millones de pesos al año en los programas de bienestar que benefician a más de 9,000 habitantes de este municipio.

Durante el evento en la plaza principal, hizo un llamado a trabajar en conjunto con una sociedad participativa y colaborativa para atender también los problemas que directamente la aquejan y con el apoyo y gestión de su municipio, de su estado y de la federación para complementarnos y poder seguir saliendo adelante.

“Sólo así podremos estar construyendo cada vez una mejor sociedad, con bienestar, con crecimiento, con mejores familias”, expresó.

El presidente municipal de González, Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, hizo un detallado recuento de los logros durante su gestión y agradeció al gobernador por su asistencia a este evento.

El presidente municipal se refirió de manera especial al nuevo acueducto, una obra histórica, que se encuentra en etapa de licitación y que con una inversión de 130 millones de pesos, de la cual el gobierno del estado aportará el 75%, permitirá al municipio dejar de depender del agua de la presa y abastecerse con agua del río Guayalejo.

DESTACA RECTOR DÁMASO ANAYA AVANCES INSTITUCIONALES DE LA UAT ANTE EL PATRONATO UNIVERSITARIO… Informó que la UAT registró un incremento del 12% en su matrícula para este 2026. Ya más de 45 mil jóvenes son estudiantes de la Universidad.

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, encabezó la reunión ordinaria del Honorable Patronato Universitario, en cuyo marco presentó el informe financiero trimestral, destacando los más recientes avances académicos de la máxima casa de estudios.

En la sesión, realizada en el Edificio Administrativo del Centro Universitario Sur, ante los representantes del Patronato de las sedes de la UAT de Ciudad Mante, Ciudad Victoria y Nuevo Laredo, el rector presentó un balance sustantivo de su gestión, acompañado de la secretaria general, María Concepción Placencia Valadez y titulares del gabinete universitario.

Dámaso Anaya dio a conocer el informe de los estados financieros y las modificaciones presupuestales al 30 de junio de 2026, subrayando la correcta y rigurosa aplicación del gasto en la docencia, la investigación y el equipamiento.

De manera general, el rector resaltó que la UAT ha consolidado un proyecto académico centrado en la formación integral de las y los jóvenes tamaulipecos. Precisó que esta visión se alinea con la agenda de desarrollo social y económico de Tamaulipas y la Federación, permitiendo multiplicar resultados en beneficio de la comunidad. Puntualizó que dicho modelo contempla también un decidido impulso al deporte, la cultura y la vida saludable.

Subrayó que, en sus 76 años, la UAT está avanzando con modernidad, transformación humanista y alto sentido social, sustentada en una matrícula histórica que, en este ciclo escolar, superó los 45 000 estudiantes, lo que equivale a un crecimiento sostenido del 12.5 % desde el año 2024, además de consolidar el 100 % de sus programas educativos evaluables acreditados bajo estándares de calidad nacional.

Resaltó el avance en la movilidad e intercambio académico, donde la Universidad pasó de 80 a más de 600 estudiantes en estancias nacionales e internacionales en los últimos dos años. Detalló la consolidación de alianzas estratégicas para que alumnos y egresados realicen prácticas profesionales y servicio social en instituciones del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Economía y la Auditoría Superior de la Federación.

Reafirmó el impulso a obras emblemáticas, entre las que sobresalen la puesta en marcha de la nueva preparatoria en Tampico, el avance del nuevo edificio de la Facultad de Enfermería en Nuevo Laredo y la modernización tecnológica de aulas, laboratorios y espacios académicos.

Frente a los miembros del Patronato, el rector extendió un mensaje de agradecimiento por el respaldo financiero y normativo que ha permitido consolidar avances sustanciales reportados ampliamente en los procesos de transparencia y rendición de cuentas ante los organismos oficiales.

Por su parte, los integrantes del órgano colegiado universitario analizaron y aprobaron por unanimidad el ejercicio financiero y presupuestal, reconociendo el manejo transparente y eficiente de los recursos públicos de la Universidad.

La reunión concluyó tras la revisión de los indicadores institucionales actualizados a cargo de la Dirección de Planeación, reafirmando el compromiso de mantener la estabilidad financiera en beneficio de la excelencia educativa en Tamaulipas.

APRUEBA CABILDO DE VICTORIA PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DEL PUERTO SECO… El Cabildo de Victoria aprobó por mayoría el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Puerto Seco, instrumento de planeación que representa un paso importante para consolidar a la Capital tamaulipeca como un polo estratégico de desarrollo económico en la región centro del Estado.

El proyecto, impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya y respaldado por el alcalde Lalo Gattás, busca generar las condiciones necesarias para impulsar la atracción de inversiones y diversificar la actividad económica de Victoria.

Durante la sesión de Cabildo celebrada este lunes, el regidor Alfredo Vanzzini Aguiñaga, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos, presentó la propuesta y destacó la importancia de contar con un instrumento de planeación que permita acompañar el crecimiento ordenado de la ciudad.

Explicó que el documento consta de 200 páginas y fue elaborado mediante un análisis profesional, con apego a la legislación federal en materia de desarrollo urbano.

Asimismo, informó que se cuenta con un dictamen de congruencia avalado por las Secretarías de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), en los ámbitos estatal y federal, requisito que permitirá continuar con el procedimiento correspondiente para su inscripción en el Periódico Oficial del Estado.

La aprobación del documento fortalece la planeación urbana de Victoria y abre una nueva etapa para el desarrollo del Puerto Seco, proyecto estratégico que busca contribuir a la llegada de nuevas inversiones, generar oportunidades económicas y ampliar la vocación productiva de la Capital.

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