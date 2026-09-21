Con Altamira trabajamos del lado correcto de la historia: Américo

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Altamira, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró que Altamira es un ejemplo de cómo los grandes gobiernos humanistas de la transformación están dando resultados sin precedentes y cómo se ha progresado, logrando oportunidades para el desarrollo y bienestar de la población.

A través de una inversión federal y estatal de 5,763 millones de pesos que mejora la infraestructura hidráulica, vialidades, obras en educación, bienestar, desarrollo portuario e innovación, se han hecho realidad proyectos que colocan también a Altamira en la agenda nacional, dijo el gobernador.

“No podemos negar hacia el interior de cada uno de nosotros que ya las cosas no son igual. Simplemente con lo que nos acaba de mostrar Armando, en todo lo que ha progresado Altamira en estos años, pues eso no teníamos precedente”, expresó.

Durante el segundo informe de gobierno de Armando Martínez Manríquez, presidente municipal de Altamira, en el nuevo Complejo Integral Multidisciplinario (CIMA), el mandatario tamaulipeco recordó que las y los altamirenses desde un principio supieron cuál era el lado correcto de la historia, “y ahora trabajamos del lado correcto de la historia en estos momentos de decisión de nuestro país”, mencionó.

Tan sólo de obra pública estatal, en Altamira se han invertido 483 millones de pesos, mientras que en educación se destinan 113 millones de pesos en útiles, equipamiento, becas y espacios educativos.

Agregó que para el bienestar de las y los altamirenses, los Programas de Bienestar del gobierno federal benefician a 34,500 personas, además de que por parte del gobierno estatal se distribuyen 271 mil paquetes alimenticios y el DIF Tamaulipas fortalece la atención social y la alimentación con 4.7 millones de raciones de desayunos escolares.

Destacó que por iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum en Altamira se impulsa un Polo de Desarrollo para el Bienestar y ya hay empresas interesadas para hacer inversiones millonarias y poder seguir alentando el crecimiento y la exportación que se puede dar a través de este puerto y traer mejores oportunidades y fuentes de trabajo.

También dio a conocer que ya se adquirieron las primeras 100 toneladas a los productores de la Salinera Loma del Real, lo que les garantiza mejor precio, además del apoyo en el proceso de comercialización y que tengan una mejor oportunidad y calidad de vida.

“Mi compromiso como su amigo, como el gobernador del estado, con esta visión humanista es redoblar mi esfuerzo en esta parte de mi administración que está pendiente todavía por transcurrir, para cada vez estar más atento y en la medida de lo posible también atender las peticiones individuales que cada uno de nosotros tenemos”, mencionó.

Al dar lectura a su informe, el presidente municipal, Armando Martínez Manríquez, aseguró que el gobernador Américo Villarreal Anaya siempre es bien recibido en Altamira, porque esta comunidad es muy agradecida con quien ha respaldado los programas y acciones que consolidan su transformación.

“Quiero dar una gran bienvenida a nuestro amigo el gobernador del estado, al doctor Américo Villarreal Anaya. Señor gobernador, usted lo sabe muy bien, cada vez que viene a Altamira, cuando informo que va a venir, todo mundo quiere venir a verlo, todo mundo dice hoy yo quiero estar ahí presente”, mencionó.

“Gobernador, Altamira siempre será su casa y siempre será bienvenido, señor gobernador”, reiteró.

Armando Martínez aseguró que Altamira vive su mejor momento e hizo la invitación formal al gobernador para que, en el marco de la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, el próximo mes de noviembre, visite esta ciudad para inaugurar formalmente el Complejo Integral Multidisciplinario Altamira (CIMA), un espacio con capacidad de 5 mil personas, 27 mil metros cuadrados de construcción, que ha requerido una inversión de 480 millones de pesos y que será de gran beneficio para la comunidad deportiva de este municipio y para impulsar actividades culturales y académicas.

“Está usted cordialmente invitado. Gracias por su apoyo”, expresó.

También destacó el apoyo del Sistema DIF Estatal y a la doctora María de Villarreal por el apoyo con aparatos funcionales, medicamentos y la entrega de dos parques dentro del programa Lazos de Bienestar, ubicados en Los Prados y en el fraccionamiento Los Ríos.