Prepara Victoria presupuesto 2027

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Para seguir impulsando la infraestructura y el bienestar de los victorenses, el alcalde Eduardo Gattás Báez propone para el próximo año un presupuesto municipal de 1,300 millones de pesos.

El alcalde de Victoria reiteró que el tema para su gobierno en 2027 será la pavimentación y el bacheo para dejar una ciudad más funcional en materia de servicios públicos como ha sido el compromiso con la ciudadanía; un presupuesto de 1,300 millones de pesos sería óptimo para salir bien.

Victoria cuenta con una buena recolección de basura, un buen alumbrado público y se aplica permanentemente el embellecimiento de las áreas verdes, en el 2027 iríamos por mejores calles donde ya se traba aintensamente; insiste el alcalde de la capital tamaulipeca.

En este 2026 el municipio ejerce un presupuesto ligeramente superior a los 1,270 millones de pesos que le han permitido avanzar de manera importante en la prestación de los servicios públicos y en rubros como la infraestructura educativa, entre otros sectores.