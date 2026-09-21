Recibe DIF Tamaulipas tres vehículos adaptados para fortalecer atención a personas con discapacidad

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad de México.- Con el propósito de fortalecer las acciones de rehabilitación, inclusión y atención a las personas con discapacidad, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) entregó tres vehículos adaptados al Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal.

La entrega, realizada en la capital del país y con la presencia de la titular del SNDIF, María del Rocío García Pérez, se llevó a cabo en el marco del Sistema Nacional de Cuidados, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como parte de las acciones orientadas a fortalecer los servicios de atención y apoyo para las personas que requieren cuidados y asistencia para su movilidad.

Por su parte, la directora general de Rehabilitación e Inclusión del SNDIF, Jazmín Gómez Barrios, destacó la importancia de incorporar estas unidades para mejorar las condiciones de traslado de las personas con discapacidad.

“Estamos muy contentos el día de hoy porque vamos a entregar tres vehículos adaptados para personas con discapacidad al DIF Tamaulipas”, expresó.

Gómez Barrios explicó que las unidades cuentan con rampas de acceso para personas usuarias de silla de ruedas, lo que permite su ingreso al vehículo acompañadas por sus familiares y contribuye a brindar traslados más accesibles y seguros.

La funcionaria señaló que esta acción representa un beneficio para las personas que reciben servicios de rehabilitación a través de los diferentes centros pertenecientes al Sistema Nacional DIF, los cuales brindan aproximadamente un millón de consultas al año.

En este sentido, destacó que disponer de alternativas de transporte adaptado facilita el acceso a los servicios de rehabilitación para las personas con discapacidad que requieren trasladarse a estos centros.

Gómez Barrios resaltó también la coordinación que existe entre el Sistema Nacional DIF y el DIF Tamaulipas, particularmente en materia de rehabilitación e inclusión. Explicó que ambas instituciones trabajan de manera conjunta a través del centro de rehabilitación con el que cuenta Tamaulipas, sumando esfuerzos para ampliar y fortalecer la atención dirigida a las personas con discapacidad.

“Tenemos una coordinación muy cercana”, afirmó la directora general de Rehabilitación e Inclusión del SNDIF, quien agregó que esta colaboración no se limita al ámbito de la rehabilitación, sino que también contempla proyectos como la Licenciatura en Terapia Física, iniciativa en la que participan el Sistema Nacional DIF y el Sistema Estatal DIF Tamaulipas.

La representante del DIF Nacional reconoció el trabajo que realiza el organismo estatal y destacó la coordinación institucional entre ambas instancias.

“Nos da mucho gusto, trabajamos excelente con ellos”, expresó.

Con la entrega de estas tres unidades adaptadas, el DIF Tamaulipas fortalece sus herramientas para facilitar el traslado de personas con discapacidad y sus familias, al tiempo que consolida la coordinación con el Sistema Nacional DIF en materia de rehabilitación, inclusión y atención integral.