Tamaulipas a un paso de la certificación como estado libre de paludismo

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- “Tamaulipas está preparado, vigilante y listo para avanzar hacia la certificación como entidad libre de paludismo”, afirmó la directora general de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Sergia Juárez Delgado, durante la reunión de actualización del Grupo Técnico Estatal de Paludismo en Tamaulipas.

En representación del secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, el secretario particular, Ángel Delfino Gómez Lizárraga, tomó protesta a los integrantes de este órgano colegiado y dio paso a la firma del acta de actualización.

Como parte de la Estrategia Nacional de Eliminación del Paludismo, durante el encuentro se estableció que el Grupo Técnico Estatal deberá conducir y supervisar las acciones necesarias para mantener la ausencia de transmisión y prevenir la introducción o el restablecimiento de la enfermedad en territorio tamaulipeco.

Juárez Delgado señaló que, por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se refuerza la vigilancia epidemiológica y la capacidad para detectar, diagnosticar, investigar y atender oportunamente cada caso. Destacó que, aunque la transmisión de este padecimiento se mantiene interrumpida en el estado, persiste el riesgo de introducción y posible restablecimiento.

Informó que en 2023 se detectaron 30 casos importados de paludismo en Matamoros y que durante 2024 se notificaron tres casos, también importados. Estos antecedentes confirman la importancia de mantener activa la vigilancia para avanzar en el proceso de certificación.

Explicó que estos casos no corresponden a transmisión originada en la entidad; sin embargo, la movilidad de la población y las condiciones que pueden favorecer la transmisión obligan a mantener activos los mecanismos de vigilancia, la capacidad diagnóstica y las intervenciones oportunas, así como una coordinación efectiva entre el Sector Salud y las demás áreas participantes.

Durante la reunión se actualizó la integración del organismo para renovar el compromiso interinstitucional y dar continuidad al proceso de verificación. También se presentaron los antecedentes y avances alcanzados, y se revisaron las actividades y compromisos establecidos. Para asegurar su complimiento, se trabaja de manera coordinada con las áreas de Epidemiología, Atención Médica, Laboratorio Estatal de Salud Pública, Promoción de la Salud y el Programa de Vectores.

A este encuentro asistieron José Luis Aranza Aguilar, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas; José Luis Garza Ruiz, jefe de Servicios de Atención a la Salud del IMSS-Bienestar; Carlos Arturo González Castro, director de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza; Julita Portilla Sosa, directora de Epidemiología; Jorge Calzada Hernández, director de Promoción de la Salud; Norma Alicia Villarreal Reyes, directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública, así como representantes del ISSSTE y de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.