Ciudad Victoria: Sigue plan de rehabilitación de pavimentos mejorando vialidades

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El Departamento de Rehabilitación de Pavimentos del Gobierno de Victoria mantiene el despliegue permanente de cuadrillas en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de abatir el rezago de baches y mejorar las condiciones de las vialidades.

Como parte del programa instruido por el alcalde Lalo Gattás, este lunes se realizaron trabajos de rehabilitación en calles de las colonias Pedro Sosa y San Francisco, así como en el fraccionamiento Residencial Selectas y en la zona centro.

Previamente y durante el fin de semana, las cuadrillas municipales repararon más de 170 baches, con una superficie de 2 mil 380 metros cuadrados, en vialidades de 16 colonias de la Capital.

Entre los sectores atendidos se encuentran las colonias Linda Vista, Sagitario, López Mateos, Mainero, Del Periodista y Estrella, donde se llevaron a cabo labores para mejorar la superficie de rodamiento y brindar mayor seguridad y funcionalidad a las calles.

Los trabajos de conservación se realizan mediante un proceso técnico que contempla el corte de la carpeta dañada, aplicación de emulsión, colocación de asfalto en caliente y compactación, procedimiento que permite mejorar la resistencia de la superficie ante el tránsito vehicular.