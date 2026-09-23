Confirman a Tamaulipas como sede de nueve disciplinas en la Olimpiada Nacional 2027

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad de México.- Tamaulipas será sede de nueve disciplinas durante la Olimpiada Nacional 2027, confirmó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

El organismo que dirige Rommel Pacheco Marrufo hizo oficial que “El estado de Tamaulipas recibirá las competencias de atletismo, futbol, gimnasia artística femenil, gimnasia artística varonil, pentatlón moderno, esgrima, clavados, handball y voleibol”, lo que representará la llegada de atletas de distintas entidades del país a la máxima justa nacional.

Las disciplinas contempladas abarcan diferentes escenarios deportivos y modalidades, desde las pruebas de pista y campo del atletismo hasta los deportes de conjunto como futbol, handball y voleibol.

También destaca la presencia de disciplinas de alta exigencia técnica como gimnasia artística en ambas ramas, pentatlón moderno, esgrima y clavados, por lo que Tamaulipas tendrá participación como anfitrión en una amplia variedad de competencias.

La Olimpiada Nacional es uno de los principales eventos deportivos juveniles del país y reúne a atletas de diferentes estados en busca de los primeros lugares y de sumar resultados para sus respectivas delegaciones.

Con esta designación, Tamaulipas volverá a tener presencia como sede de una competencia nacional de gran alcance y recibirá a deportistas, entrenadores y equipos durante el desarrollo de las distintas disciplinas.

Manuel Virués Lozano, director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, agradeció el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, “Sin el apoyo de nuestro gobernador esto no sería posible. Fueron meses de mucho trabajo de parte del equipo del INDE y también agradecemos a Rommel Pacheco, director de la CONADE así como todos los miembros de la SINADE, por brindar la confianza a Tamaulipas”, puntualizó.

La organización de estas competencias representará además una oportunidad para que atletas tamaulipecos compitan en casa ante su afición, en una edición que tendrá al estado como uno de los escenarios de la Olimpiada Nacional 2027.

Asimismo, se tendrá un impacto positivo en la derrama económica para las pequeñas, medianas y grandes empresas de la región.