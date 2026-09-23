Pone en marcha Dámaso Anaya proyecto para transformar la práctica docente en la UAT

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Al inaugurar la jornada académica Trilogía Magistral: Evaluación de los Aprendizajes y la Socioformación, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, afirmó que el verdadero cambio en la máxima casa de estudios comienza directamente en las aulas, espacio donde se enseña, acompaña y valora el desarrollo integral de las y los estudiantes.

Durante el acto de apertura, con sede presencial en el Campus Tampico, el rector Dámaso Anaya, quien encabezó la ceremonia a distancia desde el Centro Universitario Victoria, dio la bienvenida al Dr. Sergio Tobón Tobón, encargado de impartir dicha trilogía, del 23 al 25 de septiembre, a los más de dos mil docentes de las regiones norte, centro y sur de la UAT en el estado, que participarán en esta capacitación.

En su mensaje, Dámaso Anaya puso en relieve la importancia de ofrecer al profesorado este programa que ha sido diseñado para fortalecer su labor frente a los desafíos actuales de la educación superior.

Señaló que este esfuerzo busca brindar herramientas metodológicas que permitan tomar mejores decisiones pedagógicas y generar experiencias de aprendizaje acordes a las necesidades de la sociedad.

Dámaso Anaya destacó la presencia del Dr. Sergio Tobón, reconocido especialista internacional, que ofrecerá, de manera presencial y en línea, las tres conferencias magistrales del programa, iniciando en Tampico, con la primera sesión titulada: “Comprender para transformar: Fundamentos de la evaluación de los aprendizajes desde la socioformación”.

El rector explicó que este itinerario académico sigue un orden secuencial en sus distintas fases: primero, analizar los conceptos clave; después, diseñar las estrategias; y, finalmente, aplicar lo aprendido en las aulas para lograr cambios significativos en la enseñanza.

Asimismo, resaltó la gran respuesta de los docentes que se registraron a esta iniciativa, quienes reafirman así su compromiso con la superación profesional, validando con ello el impacto de las políticas institucionales orientadas a la innovación pedagógica.

Mediante este esquema, la UAT busca articular los contenidos teóricos con la socioformación, una metodología que prioriza el aprendizaje basado en proyectos, la ética, el pensamiento crítico y la resolución de problemas reales del entorno, permitiendo transitar hacia esquemas de valoración integral del desempeño estudiantil.

La jornada inaugural contó con la presencia de la secretaria académica de la UAT, Dra. Rosa Issel Acosta González, dando paso a un diálogo dinámico con la docencia mediante espacios de retroalimentación e intercambio de experiencias.